Акции РусГидро привлекательны для покупок в настоящее время - "Мир Инвестиции"

Акции "РусГидро" привлекательны для покупок в настоящее время, полагают аналитики телеграм-канала "Мир Инвестиции".

Эксперты указали на ряд факторов в пользу покупки акций эмитента:

- Учитывая улучшение инфляционных ожиданий, сильный курс рубля и безсанкционную бизнес-модель, аналитики ожидают подтверждения выплаты дивидендов за 2021г. Ранее компания обозначила дивиденд за 2021г в размере рекордных 0,089 руб. с текущей доходностью 11%.

- "РусГидро" - бенефициар сильного курса рубля и снижения процентных ставок. Около 80% генерирующих мощностей относятся к ГЭС, которые не требуют угля и газа для выработки, и компания владеет генерирующими мощностями на Дальнем Востоке, который остается зоной развития.

- Хорошие результаты за 1К22г. Выручка выросла на 4,7% г/г и EBITDA повысилась на 1,9%, однако чистая прибыль упала на 3,1%. Чистый долг компании уменьшился на 11,4% - до 98,5 млрд руб. На фоне стабильных финансовых результатов компании и сокращения долга дивидендная доходность может составить 9,4% в 2022г, полагают стратеги "Мои Инвестиции".

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