Ставка ЦБР может достичь 9-9,5% летом 2022г - BCS Express

Ключевая ставка Банка России может достичь уровней в 9-9,5% годовых уже текущим летом, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"10 июня состоится очередное заседание Банка России. Важность мероприятия оценивается как высокая, поскольку инфляционное давление резко замедлилось, а рубль рекордно укрепился. При этом деловая уверенность и потребительская активность существенно снизились, что требует продолжение решительного курса на активизацию экономики", - указывает аналитик.

Более того, отмечает Зельцер, Центробанк вынуждено ускоряется, проводя и внеплановые заседания по ставке. "Неконтролируемое укрепление рубля хуже умеренного ослабления нацвалюты, а провал в кредитовании частного и корпоративного секторов подталкивает к оперативному уменьшению стоимости фондирования в экономике. При этом риск очередного скачка инфляции, если он и будет, должен пугать в меньшей степени, чем рецессия в промышленности на фоне дорогого кредита. Тотальное падение показателей импорта и недостаточная доля импортозамещения для покрытия потребностей внутри страны обуславливают необходимость дальнейшего понижения ставки", - пишет эксперт инвесткомпании.

"Консенсус аналитиков сводится к шагу ЦБ вниз на 100 б.п. - снижение ставки до 10%. Однако кривая доходностей ОФЗ опустилась к 9%, что не исключает и более агрессивное снижение ставки в самое ближайшее время. Интрига состоит в том, как скоро завершится кризисный кульбит ставки с 9,5% до 20% и обратно. Есть пусть и значительно меньшая, но вероятность, что область двузначных значений ключевая ставка покинет уже 10 июня. Учитывая все факторы, достижение уровня ключевой ставки в 9-9,5% годовых может произойти с опережением к нашим ранним прогнозам, а именно этим летом", - указывает Зельцер.

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