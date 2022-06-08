"Финам" повысил рекомендацию для акций Costco до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для акций Costco Wholesale с "держать" до "покупать", подтвердив целевую цену на уровне $557,76 за штуку на январь 2023г, что предполагает потенциал роста 18,1%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Costco с момента выпуска рекомендации от 17 января обновили исторические максимумы, превысив наши прогнозы, а затем перешли к коррекции. Во второй половине мая акции компании оказались под давлением общих негативных настроений в секторе розничных ретейлеров после разочаровывающих квартальных результатов и прогнозов конкурентов Walmart и Target. Тем не менее в последнем отчетном квартале компания Costco не отметила существенного изменения поведения покупателей и сумела увеличить чистую прибыль, несмотря на рост издержек. С момента прошлой рекомендации акции снизились в цене на 6%, и сейчас мы считаем их привлекательными для покупки", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

Costco Wholesale - сеть магазинов складского типа, продающая товары потребительского направления, включая продукты питания, домашнюю и офисную электронику, книги, ювелирные украшения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.