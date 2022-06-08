Рынок акций РФ утром поднялся к 2320п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционное восстановление на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent превысила $121 за баррель), сдерживающим фактором остаются опасения относительно новых антироссийских санкций Запада; индекс Мосбиржи поднялся в район 2320 пунктов во главе с расписками Ozon и TCS Group.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2318,9 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1211,41 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,6%.

Доллар упал до 60,31 рубля (-0,73 рубля).

Подорожали расписки OZON (+4,6%), TCS Group (+3,4%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%).

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации.

Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации РФ, выпущенные после 1 марта, и не касался уже находящихся в обращении выпусков. Затем, в апреле, США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в РФ.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, торги в среду на рынке акций РФ ожидаются в позитивном ключе. Курс рубля пока стабилен благодаря недавним мерам ЦБ РФ, дивидендный сезон в самом разгаре, что предполагает рост спроса на бумаги сейчас и на активное реинвестирование дивидендов в будущем. Инвесторам можно порекомендовать покупать "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE), акции "Самолета" и держать позиции в бумагах "Газпрома", полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что благоприятная ценовая конъюнктура на товарных рынках сможет продолжить поддерживать в среду акции российских сырьевых компаний. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи будет коридор 2300-2350 пунктов.

В условиях отсутствия значимых глобальных новостей нервозность мировых инвесторов перед пятничными данными по инфляции в США и заседанием ФРС США на следующей неделе может сохраниться.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду на рынке акций РФ вероятно преобладание покупок, что позволит ему продолжить восстановление, начатое накануне вечером. Индекс МосБиржи может закрепиться в рамках диапазона 2300-2350 пунктов.

Инвесторы на мировых рынках ждут решения ЕЦБ по ставке в четверг и публикацию в пятницу данных по инфляции в США. Именно эти два фактора определят настроения инвесторов в конце недели и, соответственно, уровни закрытия мировых рынков по ее итогам. В частности, основные опасения связаны с сохранением высокой инфляции в Штатах, что может заставить ФРС США пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики. Это увеличит стоимость долларового фондирования, скажется на показателях компаний, может способствовать переходу американской экономики в рецессию и вызовет отток ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра рисковых активов, полагает Зварич.

Как отмечает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ капитал" Андрей Верников, рынок акций РФ пока остается в относительно широком боковике. Многие эксперты считают, что российские акции стоят дешево, но для их роста нужно развязать "геополитические узлы". По факту видно, что есть подвижки в вопросе вывоза на экспорт украинского зерна, но конструктивных переговоров между Россией и Украиной о прекращении конфликта не ведется. Следовательно, за шестым пакетом санкций Евросоюза, направленного против России, будет седьмой, который, вероятно, инициирует отключение всех отечественных банков от SWIFT и полный запрет на поставку российского газа. Не все инвесторы готовы покупать российские активы "широким фронтом" в такой "кислотной" инвестиционной среде. Опыт последних торговых недель показал, что как только индекс МосБиржи вырастает до отметки 2500 пунктов, рост фондового рынка прекращается, поскольку большинство инвесторов считает рынок уже дорогим.

Продолжают рост акции торговых сетей на фоне внесения в Госдуму законопроекта, который позволяет с 15 июня поднять предельную долю рынка для ритейла до 35% с 25% от общей стоимости реализованных в регионе продовольственных товаров. Иностранные собственники покидают Россию, но купить освободившиеся торговые площади резидентам мешает антимонопольное законодательство, отмечает аналитик.

Тем временем, фьючерсы на открытие рынка США в среду снижаются, и есть определенные сомнения в том, что до выхода в пятницу майского индекса потребительских цен, который позволит прогнозировать дальнейшую политику ФРС, фондовый рынок США будет устойчиво расти, считает Верников.

В США во вторник индексы акций подросли на 0,8-1% после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций ритейлеров. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник в Сенате, что ожидает сохранения высокой инфляции. При этом некоторые аналитики полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), но "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

ВВП Японии в I квартале, согласно окончательным данным, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,5% в годовом выражении, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,3% и 1% соответственно. Пересмотр показателей обусловлен улучшением оценки потребительских расходов: они увеличились на 0,1%, тогда как предварительно сообщалось о снижении на 0,1%.

В IV квартале японская экономика выросла на 1% относительно предыдущего квартала и на 4% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2020 года.

Объем промпроизводства в Германии в апреле вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Аналитики ожидали более существенного роста показателя - на 1%, сообщает Trading Economics. В марте объем промпроизводства в ФРГ упал на 3,9%.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены растут на ожиданиях, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $121,11 за баррель (+0,5% и +0,9% во вторник), июльская цена WTI - $120,14 за баррель (+0,6% и +0,8% накануне).

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объем находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство Bloomberg.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+5,5%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,8%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,4%), VK (MOEX: VKCO) (+3,9%), Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,6%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+3,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-14,8%), "Башнефти" (-0,8%), "Мечела" (-0,8%).

Совет директоров "ГК ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%) рекомендовал годовому собранию акционеров 30 июня утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания накануне вечером. По итогам 2020 года "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию. Еще 22,92 рубля компания выплатила на акцию за I квартал 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 8,68 млрд рублей (из них 3,18 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 855,74 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 710,53 млн рублей на акции "Северстали").