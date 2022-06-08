Рубль, вероятно, продолжит торги в диапазоне 60-62,5 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Эффект от дальнейших действий по смягчению валютного контроля, вероятно, будет лишь умеренным и не повлияет заметно на рубль в краткосрочной перспективе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". На этом фоне, по их мнению, курс пары USD/RUB в ближайшее время, скорее всего, продолжит находиться в диапазоне 60-62,5 руб./$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.