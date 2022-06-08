Пока нет оснований для покупки акций металлургов РФ - "Солид Брокер"

Пока нет оснований для покупки акций российских металлургов, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Эксперты обратили внимание на обсуждение в правительстве РФ целесообразности отмены акциза на жидкую сталь.

"Сама логика введения акциза заключалась в замене экспортных пошлин, действовавших вторую половину года в РФ, - пишут аналитики в комментарии. - Те в свою очередь, являлись средством изъятия сверхдоходов у металлургов. Однако сама отрасль очень циклична, и за периодом сверхдоходов следует период низких цен, когда компании находятся на пороге рентабельности. В текущих условиях, когда металлурги потеряли европейский рынок сбыта, а "Северсталь" вообще лишена возможности нормального экспорта, да ещё и цены на сырьё высокие, вполне логично, что требуется отмена введенного акциза".

Стратеги "Солид Брокер" подчеркивают, что обсуждение ведется достаточно жестко, однако есть большая вероятность, что акциз всё-таки уберут. Также они допускают, что государство может поддержать металлургов увеличением количества новых инфраструктурных строек. "По итогу пока мы не видим оснований для покупки металлургов, однако вероятно, что в ближайшие полгода мы достигнем низшей точки цикла, а позитивные решения со стороны правительства будут приняты", - полагают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.