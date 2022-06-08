Возможна стабилизация рынка ОФЗ перед заседанием ЦБР в пятницу - ПСБ

Возможна стабилизация на рынке рублевых гособлигаций перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 10 июня 2022 года, после существенного ценового роста за последние две недели, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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