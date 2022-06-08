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08 июня 2022 года 10:40

Рубль колеблется к доллару и евро в узком диапазоне, не особо реагируя на новое смягчение мер валютного контроля

Москва. 8 июня. Доллар США подрастает, евро, напротив дешевеет на "Московской бирже" в среду утром. Рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро, не особо реагируя на новые меры смягчения валютного контроля.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,04 - 61,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,0475 руб./$1 (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 65,155 руб./EUR1 (-44,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,75 коп. к уровню закрытия 7 июня, до 62,9 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,1 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 58,51 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов, при этом накануне ЦБ РФ и Минфин вновь немного ослабили меры валютного контроля. Банк России вновь повысил лимиты по переводу средств за рубеж для физлиц, Минфин разрешил бизнесу зачислять валютную выручку на зарубежные счета. Участники рынка занимают выжидательную позицию перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 10 июня. По его итогам пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Банк России в рамках постепенного смягчения мер валютного контроля вновь повысил лимиты по переводу средств за рубеж для физлиц. Как говорится в сообщении регулятора, граждане РФ и физлица - нерезиденты из дружественных стран с 8 июня могут в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее этот лимит составлял $50 тыс.

Порог перевода для резидентов и нерезидентов из дружественных стран через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, повышен вдвое - до $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте) с $5 тыс.

Кроме того, ЦБ сохраняет для всех нерезидентов возможность перевода за рубеж средств, полученных в виде зарплаты. "Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции", - отмечает регулятор. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

Банк России до этого существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц в середине мая (до $50 тыс.). Тогда же ЦБ разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета, но требования к ее дальнейшей репатриации в РФ и продаже при этом не изменились.

Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, действующая при ведомстве, приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня. "Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ", - подчеркивается в сообщении Минфина.

РФ ранее ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки (позже планку опустили до 50%). В том числе указом президента РФ с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финрынка.

Позже подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам РФ осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, фактически запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации.

Запрет на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке был в пакете санкций, объявленных США 23 февраля. Это была одна из мер санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Однако запрет на покупку распространялся только на гособлигации РФ, выпущенные после 1 марта, и не касался уже находящихся в обращении выпусков. Затем, в апреле, США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в РФ.

В понедельник OFAC выпустил официальные разъяснения к этому запрету. По словам представителя ведомства, которого цитирует агентство Bloomberg, американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать их на вторичном рынке не разрешается. Запрет на покупку при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций.

Новые ограничения станут еще одним ударом по фондам, имеющим в своих портфелях российские долговые бумаги, поскольку они значительно сужают круг потенциальных покупателей бондов и бьют по остаткам их стоимости, отмечает Bloomberg.

Разъяснение OFAC, опубликованное в понедельник, застало инвесторов врасплох, в результате во вторник торги практически остановились, а участники рынка были вынуждены выяснять у юристов, как правильно трактовать расширение ограничений, пишет агентство.

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях трейдеров, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объем находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК в среду составляет $120,9 за баррель, что на 0,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,9 за баррель, что на 0,41% выше итогового значения предыдущей сессии.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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