Рынок нефти ждет позитивного сигнала от недельного отчета Минэнерго США - ПСБ

Рынок нефти ждет позитивного сигнала от недельного отчета Минэнерго США, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки Brent во вторник умеренно подросли и завершили день выше $120/барр., - пишет эксперт банка Евгений Локтюхов. - Поддержку оказывали улучшение настроений на глобальных рынках и стабилизация долларовых ставок. Однако волатильность на рынке нефти снизилась - несмотря на устойчивые ожидания усиления спроса в США и КНР и, как следствие, сохранения дефицита топлива, котировки находятся у пиков конца марта, и для активизации покупок инвесторам нужны новостные поводы. Локальному охлаждению рынка в конце торгов способствовали и данные Американского института нефти о неожиданном росте запасов сырой нефти в стране на прошлой неделе на 1,8 млн барр., вышедшие вечером".

Локтюхов указывает, что в среду утром Brent сдержанно дорожает. В центре внимания отчет Минэнерго США по итогам первой недели автомобильного сезона в стране, который может подтвердить крепость спроса на топливо и ограниченность запасов и, как следствие окажет поддержку рынку. Аналитик позитивно оценивает ближайшие перспективы рынка нефти, отмечая, что закрепление выше $120/барр. технически открывает пространство для развития повышения в направлении пиков года - района $130-135/барр.

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