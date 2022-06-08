Рубль, скорее всего, удержится на уровне 61 руб./$1 на торгах в среду - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет удержаться около уровня 61 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики Sber CIB.

"Минфин разрешил экспортерам зачислять выручку на зарубежные счета, но требования ее дальнейшей репатриации и продажи сохраняются. ЦБ повысил порог для перевода средств физлиц за рубеж с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. Впрочем, эти меры вряд ли ограничат укрепление рубля, которое возможно ближе к концу месяца, поскольку экспортеры увеличат предложение иностранной валюты. Сейчас объем этих продаж невелик", - отмечают в инвестбанке.

Цена нефти марки Brent в среду утром остается около $121 за баррель несмотря на то, что данные Американского института нефти продемонстрировали рост товарных запасов нефти, автомобильного бензина и дистиллятов в США. В течение дня выйдет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов, которая, как считают эксперты, может оказаться менее пессимистичной. На этом фоне котировки могут нацелиться на уровень $122 за баррель, указывают в Sber CIB.

"Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник была ниже среднего уровня с конца марта. В среду выйдут данные по недельной инфляции в России. Поскольку в последние недели рублевые гособлигации активно дорожали, инвесторы не будут спешить с открытием новых позиций до публикации этой статистики. Ожидаем, что торги ОФЗ будут проходить в узком диапазоне", - отмечают аналитики инвестбанка.

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