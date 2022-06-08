Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти благодаря позитивным внешним сигналам

Москва. 8 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, полагают аналитики Интерфакс-ЦЭА.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в плюсе после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций ритейлеров. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник в Сенате, что ожидает сохранения высокой инфляции. При этом некоторые аналитики полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в среду на фоне роста накануне рынка акций США благодаря ралли компаний технологического сектора. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1%. ВВП Японии в I квартале 2022 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Предварительные данные показали уменьшение ВВП на 0,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения на 0,3%. Снижение ВВП Японии в пересчете на годовые темпы в январе-марте составило 0,5%, а не 1%, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение на 1%. Китайский Shanghai Composite к 8:37 мск поднялся на 0,03%, тогда как гонконгский Hang Seng увеличился на 1,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск прибавил 0,03%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти на ожиданиях трейдеров, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае. Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей. Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объем находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство Bloomberg.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в среду составила $120,94 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,9%, до $120,57 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $120 за баррель, что на 0,49% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась 0,8%, до $119,41 за баррель, что является максимумом с 8 марта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,426 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,63 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июня вырос на 0,29% по отношению к понедельнику и составил 107,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,31%, поднявшись до 773,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+2,8%), "ГК Самолет БО-П10" (+1,53%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,87%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,24%) и "БКЕ-001Р-03" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск облигаций серии БО-02П-01 объемом 9 млрд рублей. Компания установила размер премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-02П-01 объемом 9 млрд рублей на уровне 3,3% годовых (330 базисных пунктов). Сбор заявок на облигации прошел с 11:00 МСК 1 июня до 15:00 МСК 2 июня по спреду к ключевой ставке ЦБ. Купоны будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки за 5-й рабочий день до даты расчета дохода плюс спред. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 9 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 1-го купона выпуска облигаций серии 002P-08R объемом 15 млрд рублей на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов определена равной ставке 1-го купона. "Ростелеком" увеличил объем размещения 10-летних облигаций серии 002Р-08R с офертой через 3 года с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Техразмещение запланировано на 15 июня.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 2-го купона облигаций 1-й серии на уровне 20,26% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 23-27-го купонов бондов серии БО-05 на уровне 10% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей размещен в декабре 2016 года. Дата погашения облигаций - 22 декабря 2049 года. Ставка текущего купона - 21,5% годовых. 21 июня по выпуску предстоит исполнение оферты.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 17-го купона по облигациям серии БО-29 на уровне 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 27 июня. Период предъявления облигаций к выкупу - пять последних рабочих дней 16-го купонного периода (по 20 июня включительно). Дата выкупа - 5-й рабочий день с даты окончания периода предъявления (27 июня). Компания разместила 10-летний выпуск объемом 2,5 млрд руб. в июне 2014 года по ставке 10,5% годовых. Ставка текущего 16-го купона составляет 7% годовых.

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова" выкупило по оферте 3 млн 468,433 тыс. облигаций выпуска серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3,5 млрд рублей. Таким образом, УОМЗ выкупил 99,1% выпуска. Также компания выплатила 485,58 тыс. рублей накопленного купонного дохода. Период предъявления бумаг к оферте прошел с 27 мая по 2 июня. УОМЗ разместил 10-летний выпуск объемом 3,5 млрд руб. в июне 2019 года по ставке полугодового купона 9,4% годовых.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") выставила на 28 июня оферту по согласованию с владельцами на приобретение выпуска облигаций серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу - с 20 по 24 июня. Количество выкупаемых бумаг - не более 500 тыс. штук. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 95% от номинальной стоимости облигации. Выпуск объемом 1,75 млрд рублей со сроком обращения 9 лет был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых до оферты с исполнением в феврале 2023 года.

ООО "КТЖ финанс" (SPV-компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) выплатило последний купон по бондам 1-й серии на сумму 654,45 млн рублей и погасило выпуск номинальным объемом 15 млрд рублей. Компания разместила 5-летний выпуск на 15 млрд рублей в июне 2017 по ставке полугодового купона до погашения на уровне 8,75% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-03 на 2,03 млн рублей и серии 001Р-04 на 59,018 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов по выплатам купонов. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".