Котировки нефти сохраняют потенциал для восходящего движения - "Велес Капитал"

Котировки нефти сохраняют потенциал для восходящего движения, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром в среду прибавляют чуть менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки вернулись к сопротивлениям $121 и $120/барр. соответственно и сохраняют потенциал восходящего движения. Накануне в Минэнерго США сообщили, что ожидают увеличения добычи ОПЕК во второй половине текущего года по сравнению с первой на 800 тыс. баррелей в день, в то время как падение добычи жидких углеводородов в РФ к концу 2023г, по оценкам организации, может составить 2 млн барр. в день по сравнению с уровнем 11,3 млн барр. в день в I квартале текущего года. В среду от отчета Минэнерго США ожидают данных о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 1,91 млн барр., в то время как в API сообщили о неожиданном увеличении показателя на 1,84 млн барр.", - отмечает эксперт.

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