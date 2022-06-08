Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России и США:

- Данные по инфляции в России за неделю и за май;

- Оптовые продажи в США за апрель;

- Недельный отчёт Минэнерго США по товарным запасам углеводородов.

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