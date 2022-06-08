Рубль может уйти к верхней границе диапазона 60-62 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может продвинуться на торгах в среду к верхней границе диапазона 60-62 руб./$1 из-за низкой активности экспортеров на валютном рынке, а также постепенно восстанавливающегося импорта в страну, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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