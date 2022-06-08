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08 июня 2022 года 09:35

Постоянное движение вверх-вниз

Фондовые индексы США завершили торги вторника в плюсе. Фондовые индексы стран АТР растут в среду. Цены на нефть продолжают повышение на торгах в среду.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в плюсе после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций ритейлеров.

"Мы по-прежнему находимся в постоянном движении вверх-вниз из-за того, что не знаем, какой будет инфляция, каким будет экономический рост, будет ли рецессия или нет", - заявил главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль, которого цитирует The Wall Street Journal.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник в Сенате, что ожидает сохранения высокой инфляции. При этом некоторые аналитики полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным.

Target Corp. (SPB: TGT), владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, ухудшила прогнозы для показателей рентабельности на второй квартал и весь текущий год. Компания отметила, что будет вынуждена ускорить распродажу избыточных запасов товаров, скопившихся на ее складах. Котировки акций Target снизились на 2,3%.

Новость о распродаже вызвала снижение стоимости бумаг ряда других компаний розничной торговли, включая Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%, Costco Wholesale (SPB: COST) - на 0,2%, TJX Cos. (SPB: TJX) - на 1,1%. Капитализация интернет-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустилась на 1,4%.

Подешевели на 0,4% акции Goodyear Tire & Rubber Co. (SPB: GT), которая объявила об отзыве 173 тыс. шин для домов на колесах. Дефекты в них могли быть причиной аварий почти со ста погибшими и пострадавшими.

Котировки акций ритейлера Kohl''s Corp. подскочили на 9,5% - до $45,59. Американский розничный холдинг Franchise Group Inc. начал эксклюзивные переговоры о покупке этой компании, которые продлятся три недели. Franchise предлагает около $60 за бумагу Kohl''s, оценив, таким образом, стоимость всей компании примерно в $8 млрд. Цена бумаг Franchise выросла на 4,8%.

Капитализация новостной интернет-компании BuzzFeed Inc. увеличилась во вторник на 2,7% после падения на 41% по итогам торгов днем ранее. В начале июня истек шестимесячный период после IPO, в течение которого топ-менеджеры и институциональные инвесторы компании не могли продавать её акции, что и спровоцировало обвал котировок.

Бумаги J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) прибавили в цене 5,7%. Производитель продуктов питания в феврале-апреле увеличил чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 264,36 пункта (0,8%) и достиг 33180,14 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 2,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 39,25 пункта (0,95%) и составило 4160,68 пункта. Подъем продемонстрировали десять из одиннадцати отраслевых секторов индекса.

Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 113,86 пункта (0,94%) - до 12175,23 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в среду на фоне роста накануне рынка акций США благодаря ралли компаний технологического сектора.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в плюсе после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций ритейлеров.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск поднялся на 1%.

ВВП Японии в первом квартале 2022 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют окончательные данные правительства страны.

Предварительные данные показали уменьшение ВВП на 0,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения на 0,3%.

Снижение ВВП Японии в пересчете на годовые темпы в январе-марте составило 0,5%, а не 1%, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал уменьшение на 1%.

Для сравнения: в четвертом квартале японская экономика выросла на 1% относительно предыдущего квартала и на 4% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2020 года.

В лидерах роста находятся акции JGC Holdings Corp. (12,5%), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7%) и IHI Corp. (6,7%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличивается на 2,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,8%.

Тем временем стоимость акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing уменьшается на 0,01%.

Китайский Shanghai Composite к 8:37 мск поднялся на 0,03%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%.

В число лидеров подъема на торгах в Гонконге входят акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (9,4%), Alibaba Health Information Technology Ltd. (9,2%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (6%).

Цена акций производителя электромобилей BYD Co. Ltd. выросла на 2,25%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск поднялся на 0,03%.

Объем ВВП Южной Кореи вырос на 0,6% в поквартальном выражении в январе-марте, согласно пересмотренным официальным статданным. Предварительный показатель указывал на рост экономики на 0,7%. В четвертом квартале 2021 года ВВП страны вырос на 1,2%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 0,5%. Тем временем цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. опустилась на 0,15%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавляют 2,4% и 2% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях трейдеров, что спрос на энергоресурсы на мировом рынке будет превышать их предложение в связи со стартовавшим в западных странах автомобильным сезоном, а также снятием антиковидных ограничений в Китае.

Аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июня, на 1,845 млн баррелей после снижения на 1,181 млн баррелей неделей ранее. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение запасов на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Однако такое повышение запасов вряд ли сможет успокоить рынок, учитывая, что их объем находится на минимуме для этого сезона за последние девять лет, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $121,15 за баррель, что на $0,58 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,06 (0,9%), до $120,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,11 за баррель, что на $0,7 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась $0,91 (0,8%), до $119,41 за баррель, что является максимумом с 8 марта.

Официальные данные о запасах в США за прошлую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидают снижения запасов нефти на 2,9 млн баррелей, повышения резервов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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