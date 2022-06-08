Индекс Мосбиржи откроет торги в среду в диапазоне 2265-2315п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду с отклонением в пределах 1%, в диапазоне 2265-2315 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначный внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением, однако внутри дня вполне вероятно продолжение наметившейся во вторник тенденции к коррекционному повышению указанного индекса после недавней серьезной просадки", - пишет эксперт в комментарии.

Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи - уровни 2260, 2240 пунктов, значимые сопротивления - 2330, 2350 пунктов.

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