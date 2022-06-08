Cмягчение требований по операциям с валютой для экспортеров вряд ли окажет существенное влияние на рубль - BCS Express

Разрешение Минфина РФ зачислять валютную выручку экспортеров на их зарубежные счета вряд ли окажет существенное влияние на текущий курс рубля, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Минфин РФ разрешил зачислять экспортерам выручку на зарубежные счета. Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки. Учитывая сохранение обязанности соблюдать требования по норме продажи экспортной выручки, принятые меры не должны оказать существенного влияния на курс рубля. К тому же многие компании из-за внешних санкционных рисков, вероятно, не будут длительное время хранить значительные суммы на счетах своих зарубежных "дочек" в иностранных банках, - отмечает аналитик в комментарии. - Решение Минфина, скорее всего, продиктовано тем, что ряд экспортеров периодически сталкиваются с проблемами при работе с зарубежными контрагентами, которые не готовы перечислять средства российским компаниям. Теперь этот момент сглаживается наличием подконтрольных иностранных посредников, которые зарегистрированы не в РФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.