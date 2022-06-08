BCS Express позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций "Самолет"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций девелопера "Самолет", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров ГК "Самолет" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 41 руб. на акцию. Доходность - 1,7% по текущим котировкам. Далее компания планирует заплатить еще столько же в октябре и декабре 2022 года. В сумме за год план дивидендов составляет 10 млрд руб. или около 6,8%. Для эмитента это очень высокая и привлекательная доходность с учетом беспрецедентных темпов роста бизнеса. Причин для существенных просадок в цене акций не наблюдается. Наоборот, позитивные ожидания в среднесрочной перспективе сохраняются", - отмечает эксперт Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.