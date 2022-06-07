Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью, лидировали Аэрофлот и Башнефть

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ во вторник смог умеренно подрасти в рамках коррекции после продаж с начала недели из-за новых антироссийских санкций; индекс Мосбиржи превысил 2290 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+4,9%), лидировали в подъеме не входящие в расчет индексов акции "Башнефти" (+10,3%) на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2291,62 пункта (+0,4%, утром индекс опускался ниже 2240 пунктов), индекс РТС - 1180,47 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,9%.

Доллар подрос до 61,1 рубля (+0,08 рубля).

Акции "Аэрофлота" выросли до 27,2 рубля. Акционеры компании на внеочередном собрании в пятницу одобрили допэмиссию 5 млрд 424 млн 308 тыс. 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб., сообщила компания. Акции будут размещаться по открытой подписке по цене 34,29 руб. за бумагу. Одобрены также соответствующие изменения в устав компании.

Также подорожали во вторник акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Совет директоров группы "НЛМК" отменил решение, принятое 2 февраля 2022 года в отношении размера дивидендов за IV квартал 2021 года (12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот период, говорится в сообщении компании. Также совет директоров согласился с рекомендацией менеджмента не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года. В апреле компания заявила, что менеджмент НЛМК будет рекомендовать не платить финальные дивиденды за 2021 год и за I квартал текущего года.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Акционеры "Мосбиржи" на повторном годовом общем собрании 6 июня в форме заочного голосования, в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе намеченного на среду визита в Турцию обсудит ситуацию на Украине и перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева, сообщили во вторник в МИД России.

МИД РФ в порядке ответных мер на санкции США внес в "стоп-лист" 61 американского гражданина, в том числе высокопоставленных представителей администрации, глав крупнейших компаний, фондов и медиа США.

Япония добавила в санкционный список два российских банка (Россельхозбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM)) и белорусский Белинвестбанк, сообщил МИД страны. Отмечается, что активы этих банков будут заморожены. Кроме того, сообщается, что под запрет на экспорт подпадут товары, способствующие "укреплению промышленной базы Российской Федерации". В апреле Япония уже ввела санкции в отношении Альфа-банка и Сбербанка, их активы были заморожены, а транзакции с ними запрещены с 12 мая.

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Белоруссии, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий, сообщило во вторник правительство страны.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил во вторник, что ряд отраслей, в том числе черная металлургия, "сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник смог выйти в "плюс" благодаря дивидендным новостям, несмотря на сохранение негативного внешнего фона и антироссийские санкции со стороны Японии и Новой Зеландии. Неплохой рост показали бумаги "Башнефти", "Самолета", "Аэрофлота", "Магнита", "Русснефти" (MOEX: RNFT).

Поддержку бумагам "Магнита" оказали новости о возможном увеличении порога доли рынка с 25% до 35% при осуществлении сделок слияния и поглощения в розничном секторе. "Русснефть" объявила о намерении выплатить дивиденды за 2021 только по привилегированным акциям. Petropavlovsk (MOEX: POGR) во вторник сообщил о переносе отчетной даты аудита годового отчета с 31 декабря прошлого года на 28 февраля текущего года из-за проблем с финансовым положением. В компании также подчеркнули невозможность выплаты срочного кредита, который ранее потребовал Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Нефтяной рынок после незначительных колебаний продолжил рост вечером, цена Brent находится вблизи сопротивления $121 за баррель. Драйверы дальнейшего движения рынок может найти в ежемесячном отчете Минэнерго США и прогнозах организации. Аналогичные отчеты ОПЕК и МЭА будут опубликованы на следующей неделе. В среду данные Минэнерго США, как ожидается, покажут сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей - умеренно позитивно для цен, которые остаются в основном восходящем тренде.

Индекс МосБиржи удержался выше майского минимума 2229 пунктов и стремится к 2300 пунктам, а индекс РТС отступил от поддержки 1150 пунктов. Дивиденды в текущей обстановке служат важным драйвером поддержки, при этом в целом на рынке продолжается "боковик". Рисковые активы могут получить более значимые драйверы движения во второй половине недели, по мере публикации важных макроэкономических данных и сигналов в отношении дальнейшей политики центральных банков, полагает Кожухова.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает основным фактором поддержки для российских акций ситуацию на рынке энергоносителей, где нефть Brent подросла в район $121 за баррель. Динамика западных фондовых площадок не давала дополнительных ориентиров для направленного движения. При утреннем снижении рынок акций вплотную подходил к майскому минимуму в районе 2230 пунктов по индексу МосБиржи, где инвесторы решили приступить к покупкам по привлекательным ценам, что спровоцировало восстановление. В дальнейшем оно может быть поддержано фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям, что позволит индексу МосБиржи закрепиться в диапазоне 2300-2350 пунктов.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, каких-либо отчетливых драйверов для всплеска оптимизма глобальных инвесторов пока не наблюдается. На этой неделе биржевые котировки продолжают совершать резкие разнонаправленные движения в ожидании важных данных по американской инфляции, выходящих в пятницу. Индекс МосБиржи сумел развить отскок, немного не дойдя до 2-месячного минимума 2229 пунктов, где находится важная поддержка. При этом фондовый индикатор преодолел сопротивление 2280 пунктов, приблизившись к психологически важному уровню 2300 пунктов. Если не появится какой-либо серьезный негатив, в среду рынок попытается закрепиться над этим техническим препятствием, нацелившись на максимум недели 2322 пункта.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что на рынке акций РФ продолжает наблюдаться острый дефицит идей для покупок на фоне сохранения высокой неопределённости. Во вторник индекс МосБиржи отскочил от внутридневных минимумов, однако импульса преодолеть отметку 2300 пунктов не хватило.

Акции "Башнефти" выросли на фоне объявления дивидендов, но подъем оказался меньше, чем ожидаемая дивидендная доходность (11,4% по обыкновенных бумагам и 15,3% - по "префам", на момент публикации рекомендаций СД). Это объясняется тем, что бумаги "Башнефти" сильно выросли несколько недель назад на ожиданиях рекомендаций по дивидендам.

Акции сталелитейных компаний стараются закрепиться на текущих уровнях после обвала конца прошлой недели. Внимания заслуживают акции НЛМК, которые выросли по итогам дня, несмотря на решение СД отказаться от выплаты дивидендов за I квартал. Впрочем, эта новость не стала сюрпризом для участников торгов. В случае сохранения позитивного сантимента индекс МосБиржи в среду преодолеет отметку 2300 пунктов, полагает Головинов.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, корейский Kospi снизился на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-0,7%) и стагнируют Штаты (индексы изменяются в пределах 0,1%).

Свежие данные об изменении потребительских цен (индекс CPI) в США будут опубликованы в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что майская инфляция осталась на апрельском уровне 8,3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $120,54 за баррель (+0,9% и -0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $119,49 за баррель (+0,8% и -0,3% накануне).

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали бумаги "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+10,6%), "Башнефти" (+10,3% и +8,1% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+9,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+6,7%), Ros Agro (MOEX: AGRO) (+4,5%).

Минэнерго Японии в ежегодном докладе правительству заявило, что, несмотря на ряд санкций, введенных Токио в отношении Москвы, для страны жизненно важно сохранить участие в нефтегазовых проектах на российском Сахалине, сообщает японская газета "Майнити".

В докладе изложен план Токио, который предусматривает сохранение японского участия в энергетических проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В нем отмечается, что на долю импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России приходится 3,6% и 8,8% соответственно от общего объема импорта нефти и СПГ, 91,7% своей нефти страна импортирует с Ближнего Востока. Тем не менее, хотя благодаря импорту СПГ с проекта "Сахалин-2" в стране вырабатывается только 3% всей электроэнергии, в докладе поставки российского газа называются "незаменимыми".

Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, но по итогам I квартала 2022 года рекомендовано выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей с отсечкой реестра 11 июля, сообщила компания. Как добавила компания, по итогам полугодия акционерам будет предложено дополнительно направить 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов в октябре 2022 года, а по итогам 9 месяцев - еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года. Тогда в общей сложности выплаты в 2022 году, как компания и анонсировала ранее, могут достичь 10 млрд рублей.

Лидерами отката во вторник выступили акции Petropavlovsk (-13,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-12,9%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-8,8% и -10,3% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-5,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,8%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,5%), Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,2%).

Акции Petropavlovsk упали на фоне известий, что компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 год и не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок. Как сообщил золотодобытчик, совет директоров компании решил сдвинуть даты отчетного периода с конца 2021 года до конца февраля 2022-го (то есть 2021-й финансовый год для Petropavlovsk будет состоять из 14 месяцев). Но даже так, считает совет, компании вряд ли удастся завершить аудит, если ситуация существенно не изменится.

В апреле Газпромбанк потребовал от Petropavlovsk досрочного погашения кредита на $201 млн, включая проценты. Потом права требования по этому кредиту перешли к "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), однако это не освободило золотодобытчика от досрочного погашения обязательства. Petropavlovsk не может сейчас погасить этот кредит и вряд ли сможет его рефинансировать, отмечает компания.

Акционеры ПАО "Энел Россия" утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания по итогам годового собрания. Ранее "Энел Россия" уже объясняла отказ от дивидендов за 2021 год текущим фокусом на финансовую стабильность.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 24,67 млрд рублей (из них 4,65 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,63 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,53 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").