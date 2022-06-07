Рынок акций РФ утром упал к 2250п по индексу МосБиржи из-за санкционного давления на РФ

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение blue chips в условиях новых антироссийских санкций и смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent вновь превысила $120 за баррель, но проседают металлы); индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов во главе с расписками Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2250,69 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1162,79 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,9%.

Доллар стоит 60,97 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели расписки OZON (-4,9%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,4%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Московской биржи" (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,9% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%).

Совет директоров группы "НЛМК" отменил решение, принятое 2 февраля 2022 года в отношении размера дивидендов за IV квартала 2021 года (12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот период, говорится в сообщении компании. Также совет директоров согласился с рекомендацией менеджмента не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года. В апреле компания заявила, что менеджмент НЛМК будет рекомендовать не платить финальные дивиденды за 2021 год и за I квартал текущего года.

МИД РФ в порядке ответных мер на санкции США внес в "стоп-лист" 61 американского гражданина, в том числе высокопоставленных представителей администрации, глав крупнейших компаний, фондов и медиа США.

Япония добавила в санкционный список два российских банка (Россельхозбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM)) и белорусский Белинвестбанк, сообщил МИД страны. Отмечается, что активы этих банков будут заморожены. Кроме того, сообщается, что под запрет на экспорт подпадут товары, способствующие "укреплению промышленной базы Российской Федерации". В апреле Япония уже ввела санкции в отношении Альфа-банка и Сбербанка, их активы были заморожены, а транзакции с ними запрещены с 12 мая.

Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний РФ и Белоруссии, в том числе против "Газпрома" и белорусских оборонных предприятий, сообщило во вторник правительство страны.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон во вторник противоречивый. С одной стороны, Китай продолжает снимать карантинные ограничения, с другой - на финансовых рынках испытывают дискомфорт из-за роста доходностей облигаций UST. Нефть удерживается вблизи $120 за баррель Brent, что должно быть позитивом для российских нефтяников. Однако общий настрой на российском рынке пока сохраняется негативным из-за геополитических осложнений. Поэтому существенных изменений в динамике торгов ждать сложно, вряд ли широкий рынок выйдет из режима консолидации.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, откат индекса МосБиржи ниже поддержки 2300 пунктов увеличил риски движения в сторону 2200 пунктов, где проходит нижняя граница бокового канала. Однако особого желания продавать на рынке не видно, впрочем, как и покупать.

Из высоколиквидных бумаг лучше рынка остаются акции "Газпрома" благодаря их 17%-ной дивидендной доходности, а также ожидаемых отличных результатов за полугодие и год. В свете сообщений СМИ о намерении Индии удвоить закупки российской нефти интересны акции "Роснефти". Нефть Brent по-прежнему торгуется в районе $120 за баррель, способствуя повышенному интересу к нефтянке.

Особых идей на рынке акций пока нет. Возможно, в ближайшие дни он начнет получать поддержку от притока новых средств частных инвесторов - сейчас начали заканчиваться сроки 3-месячных "антикризисных" депозитов, открытых под ставки 20% годовых, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынку акций пока сложно найти поводы для оптимизма.

Цены на нефть вернулись к росту после сдержанного снижения накануне, но настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Япония ввела санкции в отношении Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также намерена запретить экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры РФ. В Европе ожидаются умеренные продажи акций в преддверии заседания ЕЦБ позже на неделе.

Индексы МосБиржи и РТС пробили локальные поддержки 2280 и 1170 пунктов соответственно, что может увести индикаторы к следующим поддержкам 2229 и 1130 пунктов. Рынок ощущает на себе основное нисходящее давление, которое подкрепляется антироссийскими санкциями Запада. Для рынка негативом выступают новые санкции Японии (впрочем, пока достаточно сдержанные), но с учетом прошедшего с начала недели снижения нельзя исключать попыток отскока рынка вверх в течение дня. На корпоративном фронте дополнительное давление на расписки VK (MOEX: VKCO) могут оказать новости о гибели двух топ-менеджеров компании из-за несчастного случая. В "Белуге" (MOEX: BELU) же подтвердили намерение выплатить дивиденды за 2021 год в размере 47,24 руб. на акцию, отмечает Кожухова.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что рынок акций РФ в дальнейшем может перейти к восстановлению.

Заседание ЕЦБ и статистика по инфляции в США могут оказаться триггерами для направленного движения на мировых рынках. Они дадут инвесторам повод для пересмотра ожиданий относительно дальнейших действий ведущих центробанков в рамках денежно-кредитной политики, что приведет к перераспределению средств в портфелях между рисковыми и защитными активами.

Во вторник настроения на мировых рынках противоречивые. Из макроэкономических событий, способных повлиять на ход торгов, можно выделить публикацию данных по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании и торговому балансу США. Также внимание инвесторов может привлечь выступление министра финансов США Джанет Йеллен.

В ближайшие сессии индекс МосБиржи может перейти к восстановлению. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и консолидацию на внешних фондовых площадках, поддержку российским акциям оказывают текущие уровни на рынке энергоносителей, способные стимулировать покупки в нефтегазовом секторе. В сложившейся ситуации уже во вторник индекс МосБиржи может попытаться отыграть часть потерь и вернуться в диапазон 2300-2350 пунктов, полагает Зварич.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,4% в ожидании данных об инфляции, причем уверенный подъем в начале торгов сменился к закрытию коррекцией на фоне увеличения доходности US Treasuries, которая впервые с 18 мая превысила отметку 3% годовых.

Аналитики оценивают, достаточно ли опустился рынок с учетом агрессивных намерений Федрезерва США ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки. Возможно, что рынок акций уже нащупал дно после того, как завершал в минусе восемь из последних девяти сессий, отмечает MarketWatch.

Свежие данные об изменении потребительских цен (индекс CPI) в США будут опубликованы в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что майская инфляция осталась на апрельском уровне 8,3%.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, корейский Kospi снизился на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 0,02-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,4%).

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 0,85% с 0,35%) на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 б.п. В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые более чем за 10 лет, на тот момент она составляла 0,1%.

На нефтяном рынке во вторник цены вновь растут после умеренной коррекции накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $120,17 за баррель (+0,6% и -0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $119,21 за баррель (+0,6% и -0,3% накануне).

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-8,1% и -7,4% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-6,6%), расписки VK (-5,5%), MDMG (MOEX: MDMG) (-5%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-4,6%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (-4,3%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,1%).

Подорожали бумаги "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+27,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,1%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,4%).

Минэнерго Японии в ежегодном докладе правительству заявило, что, несмотря на ряд санкций, введенных Токио в отношении Москвы, для страны жизненно важно сохранить участие в нефтегазовых проектах на российском Сахалине, сообщает японская газета "Майнити".

В докладе изложен план Токио, который предусматривает сохранение японского участия в энергетических проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В нем отмечается, что на долю импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России приходится 3,6% и 8,8% соответственно от общего объема импорта нефти и СПГ, 91,7% своей нефти страна импортирует с Ближнего Востока. Тем не менее, хотя благодаря импорту СПГ с проекта "Сахалин-2" в стране вырабатывается только 3% всей электроэнергии, в докладе поставки российского газа называются "незаменимыми".

Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, но по итогам I квартала 2022 года рекомендовано выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 июля.

Как добавила компания, по итогам полугодия акционерам будет предложено дополнительно направить 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов в октябре 2022 года, а по итогам 9 месяцев - еще 5 млрд рублей с выплатой в декабре 2022 года. Тогда в общей сложности выплаты в 2022 году, как компания и анонсировала ранее, могут достичь 10 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,6 млрд рублей (из них 945,1 млн рублей пришлось на акции "Газпрома", 504,46 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 406,28 млн рублей на акции "Норникеля").