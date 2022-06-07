Котировки нефти попытаются закрепиться выше $120/барр. во вторник - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти будут пытаться закрепиться выше уровня в $120 за баррель на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Ожидания роста спроса на нефть (на фоне начала автомобильного сезона и улучшения эпидемиологической ситуации в Китае) вкупе с опасениями перебоев в поставках продолжают поддерживать котировки. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent растет во вторник, - отмечают эксперты банка. - На день запланирована публикация месячного отчета Минэнерго США по рынку нефти, в котором инвесторы в первую очередь будут оценивать прогнозы по росту спроса в текущем году. Также вечером Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по запасам в США. Вероятно, они продолжат показывать снижение, что поддержит нефтяные цены. На этом фоне котировки нефти марки Brent на торгах во вторник вновь попробуют закрепиться выше $120 за баррель".

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