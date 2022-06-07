ЦБР может снизить ставку на 1-2% на заседании 10 июня - "Альфа-Капитал"

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 1-2% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.

"Банк России в пятницу, 10 июня, проведет очередное заседание. Мы полагаем, что ставка вновь будет снижена. На этот раз это скорее будет 1-2%. Далее скорость снижения ставки будет уменьшаться по мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Мы находимся в длительном тренде снижения ставки, и цель пока видится на уровне 6-7% на горизонте полутора лет", - отмечает эксперт в комментарии.

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