Возможен рост цены нефти к $122/барр. на торгах во вторник - Sber CIB

Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровню $122 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB.

Во вторник выйдет ежемесячный отчёт Минэнерго США, в котором, вероятно, не будет повышен прогноз нефтедобычи в США на вторую половину 2022 года, а также будут указаны риски, связанные с дефицитом предложения нефти и очень низким уровнем глобальных запасов, отмечают в инвестбанке.

Доходности на рынке госдолга снизились в понедельник на 5-10 б.п., при этом у выпусков со сроками более 13 лет они составили около 9%, констатируют эксперты. Во вторник ралли на рынке ОФЗ может приостановиться: участники рынка, возможно, предпочтут дождаться очередных данных по недельной инфляции в России (они выйдут в среду), прежде чем наращивать позиции, отмечают в Sber CIB.

"Рубль в понедельник по-прежнему стабильно держался около 61 руб./$1, колебания обменного курса были незначительными, а обороты торгов оставались около $4 млрд. По всей видимости, в краткосрочной перспективе спрос и предложение валюты на этом уровне будут сбалансированы. По нашему мнению, рубль во вторник останется около 61 руб./$1", - отмечают аналитики инвестбанка.

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