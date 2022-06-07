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07 июня 2022 года 10:14
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 60-62 руб./$1 во вторник - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 60-62 руб./$1 во вторник ввиду низкой торговой активности на валютном рынке, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2200 пунктов увеличились, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок акций на открытии торгов в понедельник попытался показать восходящую динамику, но сил у "быков" не хватило. По итогам дня... читать дальше
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.07 июня 2022 года 09:20
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