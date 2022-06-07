Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макроэкономика:

- Данные по торговому балансу США за апрель;

- Статистика по промышленным заказам в Германии за апрель;

- Еженедельная оценка товарных запасов углеводородов в США от Американского института нефти (API);

- Ежемесячный отчёт Минэнерго США по рынку нефти.

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