Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США, начавшие торги в понедельник уверенным подъемом, сократили темпы роста на фоне увеличения доходности US Treasuries и закрылись лишь в небольшом плюсе. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник впервые с 18 мая превысила отметку в 3% годовых. Аналитики оценивают, достаточно ли опустился рынок с учетом агрессивных намерений Федеральной резервной системы ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки. Возможно, что рынок акций уже нащупал дно после того, как завершал в минусе восемь из последних девяти сессий.

Свежие данные об изменении потребительских цен (индекс CPI) в США будут опубликованы в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что майская инфляция осталась на апрельском уровне 8,3%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торговой сессии во вторник. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,1%. Китайский Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,06%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск снизился на 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 1,4%. Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,85% с 0,35% годовых, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 базисных пунктов. В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые более чем за 10 лет, на тот момент она составляла 0,1% годовых.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются во вторник утром после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК во вторник составила $120,43 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подешевел на 0,2%- до $119,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $119,4 за баррель, что на 0,76% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на 0,3%, до $118,50 за баррель.

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил всего 2,753 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,45 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июня вырос на 0,36% по отношению к пятнице и составил 106,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (4-6 июня) 0,42%, поднявшись до 771,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+2,4%), "ПИК-Корпорация-001P-04" (+1,63%) и "Газпромбанк БО-17" (+1,55%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-2,7%), "Металлоинвест БО-04" (-1,25%) и "Башнефть-07" (-0,73%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Хайтэк-интеграция" полностью разместило дебютный трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) допустило дефолт при выплате 26-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,699 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Владельцы облигаций с 6 июня могут требовать досрочного погашения, принадлежащих им бумаг. Ранее компания уже допустила дефолт по выплате 25-го купона данного выпуска. Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых до погашения. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей, серии 001Р-02 на 52,1 млн рублей, серии 001Р-03 на 26,1 млн рублей и серии 002Р-02 на 4,2 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов, а также нарушения ковенант по отчетности. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 5,3 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".