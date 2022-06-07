Вероятно сохранение позитива на нефтяном рынке во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение позитивного настроения инвесторов на нефтяном рынке в течение торговой сессии во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром вторника нефть марки Brent умеренно дорожает, предпринимая новые попытки выйти выше $120 за баррель. Ждем, что в преддверии публикации недельного отчета Минэнерго США (среда), способной подтвердить ожидания по увеличению потребления топлива в стране на старте автомобильного сезона, позитивные настроения на рынке нефти во вторник сохранятся, - пишет эксперт в комментарии.

Также Локтюхов указывает, что, учитывая сохраняющийся дефицит предложения и ожидания усиления спроса в США и Азии, нефтяные котировки, более вероятно, пойдут выше, в направлении максимумов этого года - к району $130-135 за баррель (отраслевые факторы, скорее всего, перевесят ухудшение настроений на глобальных валютных и фондовых рынках).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.