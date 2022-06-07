Риски снижения индекса Мосбиржи к 2200п увеличились - "Алор Брокер"

Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2200 пунктов увеличились, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций на открытии торгов в понедельник попытался показать восходящую динамику, но сил у "быков" не хватило. По итогам дня рублевый индикатор закрылся снижением на 1,1% и не удержал промежуточную поддержку 2300 пунктов. Тем самым возросли риски движения в сторону 2200 пунктов, где проходит нижняя граница бокового канала. Однако особого желания продавать на рынке не видно, впрочем, как и покупать", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

Антонов также отмечает, что в целом особых идей на фондовом рынке нет. Возможно, указывает аналитик, в ближайшие дни он начнет получать поддержку от притока новых средств частных инвесторов - сейчас начали заканчиваться сроки трехмесячных "антикризисных"" депозитов, открытых под ставки 20+ процентов.

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