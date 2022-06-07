Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2260-2305п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонения в пределах 1%, в диапазоне 2260-2305 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначный внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением, однако внутри дня не исключена техническая тенденция к началу его коррекционного повышения после недавней весомой просадки", - отмечает эксперт в комментарии.

Ближайшие поддержки - уровни 2250, 2230 пунктов, значимые сопротивления - уровни 2320, 2340 пунктов.

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