Котировки нефти могут остаться в диапазоне $115-123/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Котировки нефти могут остаться в диапазоне $115-123 за баррель в ближайшие торговые сессии, полагают эксперты BCS Express.

Цены на нефть в понедельник оставались стабильны, ограничившись незначительным снижением к концу торговой сессии, констатируют аналитики. Ряд инвестбанков актуализировали свою аналитику, повысив прогноз на 2022-2023 гг.

Свежий сценарий STEO от Минэнерго США, в котором специалисты представят свой взгляд на спрос в 2022 году и динамику добычи нефти в США будет в центре внимания рыночных игроков во вторник, отмечают в BCS Express. В условиях ограниченного объема резервных добычных мощностей ОПЕК+ появились сообщения о том, что в Европу может прийти нефть из Венесуэлы, которая уже несколько лет находится под санкциями.

"Фьючерсы на нефть марки Brent находятся в верхней части торгового диапазона $115-123 за баррель. Этот коридор может оставаться актуальным в ближайшие дни. В случае преодоления зоны сопротивления $123-124 за баррель котировки могут продолжить движение к следующей цели на уровне $130", - указывают эксперты инвесткомпании.

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