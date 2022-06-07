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07 июня 2022 года 09:15

Brent торгуется выше $120 за баррель

Американские индексы слабо выросли в понедельник. Фондовые индексы стран АТР меняются без единой динамики на торгах во вторник. Цены на нефть продолжили расти утром вторника.

Фондовые индексы США, начавшие торги в понедельник уверенным подъемом, сократили темпы роста на фоне увеличения доходности US Treasuries и закрылись лишь в небольшом плюсе.

Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник впервые с 18 мая превысила отметку в 3%.

Аналитики оценивают, достаточно ли опустился рынок с учетом агрессивных намерений Федеральной резервной системы ужесточать денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки. Возможно, что рынок акций уже нащупал дно после того, как завершал в минусе восемь из последних девяти сессий, отмечает MarketWatch.

Свежие данные об изменении потребительских цен (индекс CPI) в США будут опубликованы в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что майская инфляция осталась на апрельском уровне 8,3%.

"Рыночные ожидания повышения ставок Федрезерва в последнее время стали более умеренными на ожиданиях замедления инфляции. Это спровоцировало подъем акций с минимумов этого года и положило конец ралли доллара. Иными словами, рынок движется так, будто высокая инфляция осталась в прошлом. Мы с этим не согласны", - отметили аналитики BlackRock (SPB: BLK) Investment Institute.

Между тем некоторые трейдеры указывают на то, что торговля стала более тихой в последнее время.

"Кажется, мы находимся в своего рода выжидательном режиме, - полагает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам. - Мы вступили в фазу, когда в котировки заложено значительное повышение процентных ставок. Значительное замедление роста экономики тоже заложено в цены. Мы все еще видим внутридневную волатильность, но похоже, она стабилизировалась".

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 0,5%. Компания с 6 по 10 июня проводит конференцию для разработчиков, на которой могут быть представлены новые продукты.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) в понедельник впервые с октября 2017 года торговались по цене, которая измеряется трехзначным числом. Это произошло после того, как крупнейший в мире интернет-ритейлер провел сплит акций из расчета "20 к одному". По итогам торгов цена бумаг компании подскочила на 2% - до $124,76.

Стоимость производителя безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) Inc. взлетела на 5,1% на новости о том, что компания будет включена в расчет индекса S&P 500.

JetBlue Airways Corp. направила на рассмотрение совета директоров Spirit Airlines (SPB: SAVE) улучшенное предложение о покупке, призвав авиакомпанию начать переговоры. Цена акций JetBlue выросла на 2,1%, Spirit Airlines - на 7%.

Акции Twitter (SPB: TWTR) подешевели на 1,5% после того, как Илон Маск публично потребовал от компании предоставить больше информации о фейковых аккаунтах пользователей соцсети. Представители Маска написали письмо руководству Twitter и обнародовали его через Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В письме они обвинили компанию в отказе предоставить запрашиваемый доступ к данным и заявили, что это может привести к расторжению сделки.

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,05% - до 32915,78 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,31% - до 4121,43 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 0,4% и достигло 12061,37 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торговой сессии во вторник.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 мск поднялся на 0,06%.

Потребительские расходы в Японии увеличились на 1% в апреле в помесячном выражении, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,3%, согласно Trading Economics, месяцем ранее потребительские расходы подскочили на 4,1%. В годовом выражении показатель снизился на 1,7% при консенсус-прогнозе снижения на 0,8%

В лидерах роста находятся акции автопроизводителей: бумаги Mazda Motor Corp. повышаются на 4,3%, Mitsubishi Motors Corp. - на 3,7%, Subaru Corp. - на 3,5%.

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличивается на 1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,3%.

Тем временем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing уменьшаются на 0,6%.

Китайский Shanghai Composite к 8:37 мск поднялся на 0,06%, тогда как гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%.

В число лидеров падения на торгах в Гонконге входят акции Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-6,4%), Nongfu Spring Co. Ltd. (-3,6%) и Netease Inc. (SPB: NTES) (-3,2%).

Акции интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. прибавляют в цене 1,7%. Цена акций производителя электромобилей BYD Co. Ltd. снизилась на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск опустился на 1,6%.

Рыночная стоимость автомобильной компании Hyundai Motor уменьшилась на 1,9%. Тем временем цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. опустилась на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,4%.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,85% с 0,35%, на фоне продолжающегося роста потребительских цен в стране. Аналитики в среднем ожидали более умеренного подъема, на 25 б.п.

В мае австралийский ЦБ увеличил ставку впервые более чем за 10 лет, на тот момент она составляла 0,1%.

"Подъем ставки стал новым шагом к сворачиванию экстренного монетарного стимулирования, введенного с целью помочь австралийской экономике во время пандемии, - говорится в сообщении главы регулятора Филипа Лоу. - Руководство ЦБ планирует предпринять последующие шаги в процессе нормализации монетарных условий в Австралии в грядущие месяцы. Размер и сроки будущих повышений ставки будут зависеть от поступающих статданных".

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto теряют 0,04% и прибавляют 0,6% соответственно.

Цены на нефть продолжили расти утром во вторник после небольшого снижения накануне, трейдеры оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $120,16 за баррель, что на $0,65 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подешевел на $0,21 (0,2%)- до $119,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,20 за баррель, что на $0,70 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,37 (0,3%), до $118,50 за баррель.

Как стало известно на выходных, Saudi Aramco поднимет цены на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья с поставкой в июле. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель, и в результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Между тем на прошлой неделе министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки вместо запланированного ранее повышения на 432 тыс. б/с.

"Реакция котировок с последней встречи ОПЕК+ говорит о том, что участники рынка не впечатлены таким решением. Группа на протяжении месяцев не может выйти на целевые показатели добычи, и едва ли это изменится после повышения этих целевых показателей", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Однако нефть продолжает торговаться в относительно узком диапазоне, и некоторые аналитики задаются вопросом о потенциале к росту цен с учетом уже зафиксированного подъема.

Аналитик DailyFX Майкл Бутрос полагает, что уровнем поддержки для WTI служит отметка в $115,26 за баррель. Уровень сопротивления, по его мнению, проходит по отметке $121,60 за баррель, и "для того, чтобы попытаться превысить максимум 2008 года, составляющий $129,29 за баррель, сначала нужно пробить максимум текущего года, равняющийся $124,76 за баррель".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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