Исключать вероятность снижения индекса Мосбиржи к 2165-2235п нельзя - BCS Express

Текущая картина по индексу Мосбиржи в целом нейтральна, но исключать снижение к уровням 2165-2235 пунктов нельзя, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Неделя на российском рынке акций началась с продолжения снижения. Обороты торгов упали с 36 до 23 млрд руб. Индекс Мосбиржи остается в рамках бокового коридора, но постепенно "сползает" к его нижней границе. Ключевым уровнем поддержки по индексу по-прежнему выступает район 2165-2235 пунктов. Это на 2-5,1% ниже текущих значений. Подобное снижение мы не исключаем, но в целом текущая картина нейтральная", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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