Рынок акций РФ начал неделю с отката во главе с Яндексом и расписками ряда компаний из-за опасений новых санкций Запада

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ начал неделю с отката на фоне опасений новых антироссийских санкций Запада и умеренно просевшей нефти (Brent не удержалась выше $120 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы; индекс Мосбиржи опустился в район 2280 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-6,5%), также лидировали в снижении расписки ряда компаний из-за включения в санкционный список Евросоюза "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу "Мосбиржи").

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2282,16 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1178,51 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,3%.

Доллар подрос до 61,01 рубля (+0,06 рубля).

В прошлую пятницу стало известно, что сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож включен в санкционный список Евросоюза, после чего бумаги упали в цене на 6%. Интернет-компания сообщила в пятницу, что Аркадий Волож покинул пост CEO группы "Яндекс" после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции. Он также вышел из совета директоров компании и покинул руководящие должности в "дочерних" международных компаниях "Яндекса".

Компания указывает, что Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами "Яндекса", следовательно, санкции не могут применяться по отношению к самой компании. Также компания подчеркивает, что попадание сооснователя "Яндекса" в санкционный список ЕС не влияет на ее операционную деятельность и финансовое состояние.

В понедельник "Яндекс" сообщил, что экс-CEO Волож оспорит решение ЕС о включении его в санкционный список.

Кроме акций "Яндекса" в понедельник подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-7,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,8%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,1%), "Московской биржи" (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+1,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Акции "Северстали" скорректировались после падения в конце прошлой недели из-за включения компании в американский санкционный список SDN List (в минувший четверг бумаги упали на 15,3%, в пятницу - еще на 12,9%).

Тем временем, группа американских сенаторов направила в пятницу письмо главе Минфина США Джаннет Йеллен с призывом ужесточить антироссийские санкции в связи с российской спецоперацией на Украине. В письме американские сенаторы заявляют о "необходимости ужесточения санкций в отношении тех, кто содействует вторжению России на Украину". В частности, они призывают применить ограничительные меры не только к физлицам, занимающим высокое положение в РФ, но и к чиновникам более низкого ранга.

США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Украина не хочет вести переговоры, она от этого процесса отказалась, выполняя тем самым волю англосаксонского лидерства западного мира. По его словам, проект договора, написанный на основе предложений Украины, находится на украинской стороне почти полтора месяца.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия в перспективе готова рассмотреть предложения европейских стран о дальнейшем построении связей, но они не должны противоречить российским интересам.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 мая выскочил за нижнюю границу канала 2300-2500 пунктов из-за сохранения "медвежьих" настроений. Распродажи в большей степени коснулись депозитарных расписок из-за введенных в пятницу санкций против НРД, которые несут повышенный риск делистинга бумаг. В аутсайдерах дня оказались расписки Cian (MOEX: CIAN), OZON, HeadHunter (MOEX: HHRU), также давление продаж не обошло стороной и более фундаментально сильные компании, такие как TCS Group, X5.

На фоне рыночной безыдейности и вероятности размытия доли акционеров из-за возможной конвертации расписок, распродажи затронули бумаги "НОВАТЭКа", "Магнита", ММК. Также под давлением пребывал сектор электроэнергетики, который продолжил коррекционное снижение после бурного роста на фоне объявлений дивидендов рядом компаний.

Тем не менее, ряд акций компаний смогли продемонстрировать неплохой рост. Выросли бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) на фоне решения СД по дивидендам за 2021 год, продолжили восходящий тренд и акции МТС. В ближайшее время пока не ожидается сильных импульсов для роста российского рынка акций, индекс МосБиржи может продолжить движение к уровню 2200 пунктов, полагает Жильников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, индекс МосБиржи обновил 2-недельный минимум, основные продажи были сконцентрированы в депозитарных расписках после пятничной публикации пакета санкций ЕС, в который попал НРД. Тем не менее, "Мосбиржа" в воскресенье опубликовала отдельное сообщение о регламенте работы, где было отмечено, что торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории РФ, продолжат проводиться без ограничений.

Внешние фондовые площадки выросли на новостях, что США изучают возможность отмены некоторых пошлин на китайские товары с целью ослабления инфляции. Кроме того, Китай активно снимает пандемийные ограничения, что окажет поддержку экономическому росту. Однако нефть прекратила рост после сообщения источников агентства Reuters о том, что в следующем месяце испанская нефтяная компания Repsol и итальянская Eni могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать нефтяной импорт из России, от которого в регионе намерены постепенно отказываться.

Основным фактором для российских акций остается изменение санкционного режима, а также отдельные корпоративные истории, в основном связанные с дивидендами. В случае пробоя индексом МосБиржи локального минимума 2277 пунктов увеличится вероятность ускорения снижения с ближайшей целью в районе месячного минимума 2229 пунктов, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в понедельник акционеры ПАО "Белуга групп" на общем собрании должны подтвердить решение совета директоров по дивидендам за прошлый год. Ранее совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды в размере 47,24 рубля на акцию с отсечкой 17 июня и ожидаемой доходностью около 2%.

Бумаги МТС чувствовали себя лучше рынка в ожидании выплаты дивидендов за 2021 год, доходность по которым должна составить около 13,3%. "АЛРОСа" в марте, по данным СМИ, зафиксировала существенное сокращение поставок своей продукции в Индию и Евросоюз, которое, однако, было нивелировано общим ростом стоимости импорта из-за более высоких цен. Акции "Северстали" в понедельник незначительно подросли после обвала в конце прошлой недели вслед за объявлением об американских санкциях. Расписки российских компаний в понедельник подешевели после внесения НРД в санкционный список Евросоюза и прекращения использования клиринговых банковских счетов в любых валютах кроме рубля.

В Европе наблюдались покупки перед заседанием ЕЦБ, но в целом среднесрочные настроения на западных площадках по-прежнему склоняются в сторону "медвежьих". Российский рынок акций опустился к нижней границе боковика - 2280 пунктам по индексу МосБиржи в условиях усиления санкционного давления. Есть высокие риски движения к майскому минимуму 2229 пунктов и последующего пробоя отметки 2200 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, во вторник ожидается смешанная динамика blue chips, ориентир по индексу МосБиржи - 2240-2350 пунктов, в фокусе внимания инвесторов по-прежнему будет новостной фон на санкционную тематику.

Американский рынок акций начал неделю с восходящей динамики, однако риски стагфляции в США будут сдерживать дальнейший рост. В фокусе участников рынка данные по инфляции, которые опубликуют в пятницу. Именно на них будет ориентироваться ФРС при принятии решения относительно повышения ставки на следующей неделе. Нефть продолжает консолидацию около $120 за баррель сорта Brent на фоне растущего спроса и сдержанного предложения. Накануне Саудовская Аравия объявила о повышении отпускных цен на нефть в июле, несмотря на недавнее решение стран-членов ОПЕК+ увеличить добычу сверх плана. Таким образом, цена нефти имеет потенциал для дальнейшего роста, полагает Линчик.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов на фоне статистики из Китая (японский Nikkei вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,7%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,3%) и Штаты (индексы прибавляют 0,4-0,9%).

Статистика из КНР указала на улучшение ситуации с активностью в секторе услуг в стране в связи с ослаблением антиковидных ограничений в Шанхае и других крупных городах.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co., в мае увеличился до 41,4 пункта по сравнению с 36,2 пункта в апреле, минимальным значением за 26 месяцев. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в мае вырос до 42,2 пункта на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Шанхае и Пекине. В апреле значение индикатора было на уровне 27,2 пункта.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены скорретировались с локальных максимумов, достигнутых на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco; стоимость Brent не удержалась выше $120 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $119,49 за баррель (-0,2% и +1,8% в пятницу), июльская цена WTI - $118,45 за баррель (-0,4% и +1,7% в пятницу).

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на $1,5 за баррель.

Такое решение было воспринято рынком как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает агентство Bloomberg.

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме, и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, в понедельник возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-10,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-9,9%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-8,9%), расписки HeadHunter (-8,8%), Ros Agro (MOEX: AGRO) (-8,7%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-8,6%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-8,4%), расписки Cian (-8,3%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (-7,4%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-7,1%), MDMG (MOEX: MDMG) (-6,5%), VK (MOEX: VKCO) (-6,4%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-6,3%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-6,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-5,6%).

Лидерами роста выступили акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+24,7% и +24,9% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+11,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+6,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,8%), ПАО "Белуга групп" (+2,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 23,47 млрд рублей (из них 4,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,99 млрд рублей на бумаги "Северстали" и 2,65 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).