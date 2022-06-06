.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с отката во главе с Яндексом и расписками ряда компаний из-за опасений новых санкций Запада
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в апреле составило 1,6%
В апреле снижение промпроизводства в РФ совпало с прогнозами аналитиков и составило 1,6% после роста на 3% в марте сообщил Росстат. В январе-апреле показатель повысился на 3,9%.
 
Объединение ПФР и ФСС не повлияет на выплаты соцподдержки
После объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объёме, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "С реорганизацией государственных внебюджетных...
 
В России у западных инвесткомпаний заморожено $17 млрд
Крупнейшие западные инвестбанки и компании держат в России не менее $17 млрд, выяснили "Известиям", изучив отчетности 12 крупнейших западных инвестбанков и компаний на предмет их вложений в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги...
 
В РФ растет серый рынок такси
Количество официальных разрешений на работу такси в России в 2022 г. уменьшилось на 50 000, выяснили "Ведомости". Как следует из данных публичной автоматизированной информационной системы "Такси" (ПАИС; создана в 2018 г. по инициативе НКО...
 
06 июня 2022 года 19:42

Рынок акций РФ начал неделю с отката во главе с Яндексом и расписками ряда компаний из-за опасений новых санкций Запада

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ начал неделю с отката на фоне опасений новых антироссийских санкций Запада и умеренно просевшей нефти (Brent не удержалась выше $120 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы; индекс Мосбиржи опустился в район 2280 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-6,5%), также лидировали в снижении расписки ряда компаний из-за включения в санкционный список Евросоюза "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу "Мосбиржи").

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2282,16 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1178,51 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,3%.

Доллар подрос до 61,01 рубля (+0,06 рубля).

В прошлую пятницу стало известно, что сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож включен в санкционный список Евросоюза, после чего бумаги упали в цене на 6%. Интернет-компания сообщила в пятницу, что Аркадий Волож покинул пост CEO группы "Яндекс" после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции. Он также вышел из совета директоров компании и покинул руководящие должности в "дочерних" международных компаниях "Яндекса".

Компания указывает, что Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами "Яндекса", следовательно, санкции не могут применяться по отношению к самой компании. Также компания подчеркивает, что попадание сооснователя "Яндекса" в санкционный список ЕС не влияет на ее операционную деятельность и финансовое состояние.

В понедельник "Яндекс" сообщил, что экс-CEO Волож оспорит решение ЕС о включении его в санкционный список.

Кроме акций "Яндекса" в понедельник подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-7,3%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,8%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-5,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,1%), "Московской биржи" (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+1,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Акции "Северстали" скорректировались после падения в конце прошлой недели из-за включения компании в американский санкционный список SDN List (в минувший четверг бумаги упали на 15,3%, в пятницу - еще на 12,9%).

Тем временем, группа американских сенаторов направила в пятницу письмо главе Минфина США Джаннет Йеллен с призывом ужесточить антироссийские санкции в связи с российской спецоперацией на Украине. В письме американские сенаторы заявляют о "необходимости ужесточения санкций в отношении тех, кто содействует вторжению России на Украину". В частности, они призывают применить ограничительные меры не только к физлицам, занимающим высокое положение в РФ, но и к чиновникам более низкого ранга.

США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник, что Украина не хочет вести переговоры, она от этого процесса отказалась, выполняя тем самым волю англосаксонского лидерства западного мира. По его словам, проект договора, написанный на основе предложений Украины, находится на украинской стороне почти полтора месяца.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия в перспективе готова рассмотреть предложения европейских стран о дальнейшем построении связей, но они не должны противоречить российским интересам.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс Мосбиржи в понедельник впервые с 24 мая выскочил за нижнюю границу канала 2300-2500 пунктов из-за сохранения "медвежьих" настроений. Распродажи в большей степени коснулись депозитарных расписок из-за введенных в пятницу санкций против НРД, которые несут повышенный риск делистинга бумаг. В аутсайдерах дня оказались расписки Cian (MOEX: CIAN), OZON, HeadHunter (MOEX: HHRU), также давление продаж не обошло стороной и более фундаментально сильные компании, такие как TCS Group, X5.

На фоне рыночной безыдейности и вероятности размытия доли акционеров из-за возможной конвертации расписок, распродажи затронули бумаги "НОВАТЭКа", "Магнита", ММК. Также под давлением пребывал сектор электроэнергетики, который продолжил коррекционное снижение после бурного роста на фоне объявлений дивидендов рядом компаний.

Тем не менее, ряд акций компаний смогли продемонстрировать неплохой рост. Выросли бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) на фоне решения СД по дивидендам за 2021 год, продолжили восходящий тренд и акции МТС. В ближайшее время пока не ожидается сильных импульсов для роста российского рынка акций, индекс МосБиржи может продолжить движение к уровню 2200 пунктов, полагает Жильников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, индекс МосБиржи обновил 2-недельный минимум, основные продажи были сконцентрированы в депозитарных расписках после пятничной публикации пакета санкций ЕС, в который попал НРД. Тем не менее, "Мосбиржа" в воскресенье опубликовала отдельное сообщение о регламенте работы, где было отмечено, что торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории РФ, продолжат проводиться без ограничений.

Внешние фондовые площадки выросли на новостях, что США изучают возможность отмены некоторых пошлин на китайские товары с целью ослабления инфляции. Кроме того, Китай активно снимает пандемийные ограничения, что окажет поддержку экономическому росту. Однако нефть прекратила рост после сообщения источников агентства Reuters о том, что в следующем месяце испанская нефтяная компания Repsol и итальянская Eni могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать нефтяной импорт из России, от которого в регионе намерены постепенно отказываться.

Основным фактором для российских акций остается изменение санкционного режима, а также отдельные корпоративные истории, в основном связанные с дивидендами. В случае пробоя индексом МосБиржи локального минимума 2277 пунктов увеличится вероятность ускорения снижения с ближайшей целью в районе месячного минимума 2229 пунктов, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в понедельник акционеры ПАО "Белуга групп" на общем собрании должны подтвердить решение совета директоров по дивидендам за прошлый год. Ранее совет директоров "Белуги" рекомендовал дивиденды в размере 47,24 рубля на акцию с отсечкой 17 июня и ожидаемой доходностью около 2%.

Бумаги МТС чувствовали себя лучше рынка в ожидании выплаты дивидендов за 2021 год, доходность по которым должна составить около 13,3%. "АЛРОСа" в марте, по данным СМИ, зафиксировала существенное сокращение поставок своей продукции в Индию и Евросоюз, которое, однако, было нивелировано общим ростом стоимости импорта из-за более высоких цен. Акции "Северстали" в понедельник незначительно подросли после обвала в конце прошлой недели вслед за объявлением об американских санкциях. Расписки российских компаний в понедельник подешевели после внесения НРД в санкционный список Евросоюза и прекращения использования клиринговых банковских счетов в любых валютах кроме рубля.

В Европе наблюдались покупки перед заседанием ЕЦБ, но в целом среднесрочные настроения на западных площадках по-прежнему склоняются в сторону "медвежьих". Российский рынок акций опустился к нижней границе боковика - 2280 пунктам по индексу МосБиржи в условиях усиления санкционного давления. Есть высокие риски движения к майскому минимуму 2229 пунктов и последующего пробоя отметки 2200 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, во вторник ожидается смешанная динамика blue chips, ориентир по индексу МосБиржи - 2240-2350 пунктов, в фокусе внимания инвесторов по-прежнему будет новостной фон на санкционную тематику.

Американский рынок акций начал неделю с восходящей динамики, однако риски стагфляции в США будут сдерживать дальнейший рост. В фокусе участников рынка данные по инфляции, которые опубликуют в пятницу. Именно на них будет ориентироваться ФРС при принятии решения относительно повышения ставки на следующей неделе. Нефть продолжает консолидацию около $120 за баррель сорта Brent на фоне растущего спроса и сдержанного предложения. Накануне Саудовская Аравия объявила о повышении отпускных цен на нефть в июле, несмотря на недавнее решение стран-членов ОПЕК+ увеличить добычу сверх плана. Таким образом, цена нефти имеет потенциал для дальнейшего роста, полагает Линчик.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов на фоне статистики из Китая (японский Nikkei вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2,7%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,3%) и Штаты (индексы прибавляют 0,4-0,9%).

Статистика из КНР указала на улучшение ситуации с активностью в секторе услуг в стране в связи с ослаблением антиковидных ограничений в Шанхае и других крупных городах.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co., в мае увеличился до 41,4 пункта по сравнению с 36,2 пункта в апреле, минимальным значением за 26 месяцев. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в мае вырос до 42,2 пункта на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Шанхае и Пекине. В апреле значение индикатора было на уровне 27,2 пункта.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены скорретировались с локальных максимумов, достигнутых на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco; стоимость Brent не удержалась выше $120 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $119,49 за баррель (-0,2% и +1,8% в пятницу), июльская цена WTI - $118,45 за баррель (-0,4% и +1,7% в пятницу).

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на $1,5 за баррель.

Такое решение было воспринято рынком как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает агентство Bloomberg.

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме, и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, в понедельник возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-10,6%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-9,9%), акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-8,9%), расписки HeadHunter (-8,8%), Ros Agro (MOEX: AGRO) (-8,7%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-8,6%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-8,4%), расписки Cian (-8,3%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (-7,4%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-7,1%), MDMG (MOEX: MDMG) (-6,5%), VK (MOEX: VKCO) (-6,4%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-6,3%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-6,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-5,6%).

Лидерами роста выступили акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+24,7% и +24,9% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+11,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+6,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+4,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,8%), ПАО "Белуга групп" (+2,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 23,47 млрд рублей (из них 4,41 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,99 млрд рублей на бумаги "Северстали" и 2,65 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 июня 2022 года 11:39
Котировки нефти попытаются закрепиться выше $120/барр. во вторник - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти будут пытаться закрепиться выше уровня в $120 за баррель на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Ожидания роста спроса на нефть (на фоне начала автомобильного сезона и улучшения эпидемиологической ситуации в Китае) вкупе с опасениями...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 11:30
Рынок акций РФ утром упал к 2250п по индексу МосБиржи из-за санкционного давления на РФ
Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение blue chips в условиях новых антироссийских санкций и смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent вновь превысила $120 за баррель, но проседают металлы); индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов во главе с расписками Ozon.    читать дальше
.
07 июня 2022 года 11:21
ЦБР может снизить ставку на 1-2% на заседании 10 июня - "Альфа-Капитал"
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 1-2% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. "Банк России в пятницу, 10 июня, проведет очередное заседание. Мы полагаем, что ставка вновь будет снижена. На этот раз это скорее будет 1-2%....    читать дальше
.
07 июня 2022 года 11:02
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции NextEra Energy с целью $81
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции NextEra Energy с целью $81 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, открытую 22 мая 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 10:48
ОФЗ пока сохраняют потенциал роста цен - ПСБ
Рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста цен в ближайшее время, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБР, снижение ставок по депозитам, ожидания сокращения объема ОФЗ в обращении в текущем году. На...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 10:33
Индексы Мосбиржи и РТС могут снизиться к уровням 2229п и 1130п - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС могут снизиться к поддержкам на уровнях 2229 и 1130 пунктов соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Преодоление вниз уровней 2280 и 1170 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно может увести их к...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 10:24
Возможен рост цены нефти к $122/барр. на торгах во вторник - Sber CIB
Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровню $122 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB. Во вторник выйдет ежемесячный отчёт Минэнерго США, в котором, вероятно, не будет повышен прогноз нефтедобычи в США на вторую половину 2022 года, а также будут указаны риски,...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 10:21
Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов к более сильным движениям
Москва. 7 июня. Доллар США растет, евро слегка снижается на "Московской бирже" во вторник утром; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.    читать дальше
.
07 июня 2022 года 10:14
Вероятна консолидация рубля в диапазоне 60-62 руб./$1 во вторник - ПСБ
роятно продолжение консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 60-62 руб./$1 во вторник ввиду низкой торговой активности на валютном рынке, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 10:02
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макроэкономика: - Данные по торговому балансу США за апрель; - Статистика по промышленным заказам в Германии за апрель; - Еженедельная оценка товарных запасов углеводородов в США...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 09:52
Вероятно сохранение позитива на нефтяном рынке во вторник - ПСБ
Вероятно сохранение позитивного настроения инвесторов на нефтяном рынке в течение торговой сессии во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Утром вторника нефть марки Brent умеренно дорожает, предпринимая новые попытки выйти...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
07 июня 2022 года 09:41
Риски снижения индекса Мосбиржи к 2200п увеличились - "Алор Брокер"
Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2200 пунктов увеличились, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок акций на открытии торгов в понедельник попытался показать восходящую динамику, но сил у "быков" не хватило. По итогам дня...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 09:32
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника в диапазоне 2260-2305п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонения в пределах 1%, в диапазоне 2260-2305 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Неоднозначный внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением,...    читать дальше
.
07 июня 2022 года 09:20
Котировки нефти могут остаться в диапазоне $115-123/барр. в ближайшие дни - BCS Express
Котировки нефти могут остаться в диапазоне $115-123 за баррель в ближайшие торговые сессии, полагают эксперты BCS Express. Цены на нефть в понедельник оставались стабильны, ограничившись незначительным снижением к концу торговой сессии, констатируют аналитики. Ряд инвестбанков актуализировали свою...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.