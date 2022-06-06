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06 июня 2022 года 19:32

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро вслед за аналогичной динамикой цен на нефть

Москва. 6 июня. Доллар США и евро слегка подорожали на "Московской бирже" по итогам малоактивных торгов понедельника, рубль развернулся вниз и немного подешевел к бивалютной корзине вслед за перешедшими к снижению котировками нефти.

Курс доллара США составил 61,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 65,1 руб./EUR1, подорожав на 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,6 копейки - до 62,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил неактивные торги понедельника слабым снижением к доллару и евро. После небольшого повышения в ходе значительной части торгов рубль развернулся вниз вслед за котировками нефти и в ожидании новых драйверов к движению.

Как сообщил в конце прошлой недели российский Минфин, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину - 263,7 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напомнил Минфин.

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают новость о повышении отпускных цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco и следят за ситуацией со спросом и предложением топлива на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $119,68 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $118,75 за баррель, что на 0,1% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на $1,5 за баррель.

США могут уже в июле разрешить итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать региону отказ от российского сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, госдепартамент дал двум компаниям "зеленый свет" на возобновление транспортировки.

Объемы экспорта, однако, будут небольшими, и восстановление поставок окажет лишь небольшое влияние на мировые цены на нефть, отметил один из источников. Ключевым условием для компаний является продажа нефти именно в страны Европы. "Она не может быть продана куда-то еще", - сказал источник.

Как Eni, так и Repsol имеют совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компаний PDVSA.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс пары "доллар-рубль" консолидируется в районе 61 руб./$1, волатильность торгов в течение последних сессий заметно снизилась. "Основной причиной крепкого рубля по-прежнему остается избыточное предложение валюты от экспортеров. Но при этом все большее влияние начинает оказывать новый фактор - сложность ведения валютных счетов в попавших под санкции инфраструктурных финансовых организациях. Введение санкций ЕС против "Национального расчетного депозитария", вероятно, приведет к продаже части валюты, хранящейся на счетах дочерних компаний "Московской биржи", - говорит Алексеев.

"Рубль в начале торгов активно дешевел, но вскоре отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс к бивалютной корзине. Негативом для всех рублевых активов выступает публикация в пятницу шестого пакета санкций ЕС против России. К тому же появилась информация о подготовке в Евросоюзе седьмого пакета с более жесткими и широкими мерами. Правда, санкционный фактор и на предыдущей сессии не вызвал большого пессимизма, а рубль даже неплохо укрепился. (. . .) Поддержку рублю оказывает сохранение стабильного предложения инвалюты со стороны экспортеров, тогда как спрос остается неустойчивым. Это не только защищает рубль от планомерного снижения, но и провоцирует восходящие попытки. Их усиливают спекулянты, привыкшие к стабильному укреплению рубля и отсутствию угрозы его значительного ослабления. В целом курс рубля остается в рамках сформированного на прошлой неделе коридора, у доллара он находится в границах 60,2 - 62,6 рубля. Без каких-либо сильных рыночных или новостных драйверов вряд ли котировки существенно и надолго выйдут из этого диапазона", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 июня на 85,65 копейки, до 61,1094 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0525 рубля, до 64,8669 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 72,32 копейки по отношению к пятнице и составил 61,1676 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 69,3 копейки и составил 61,0925 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 815,455 млн, из которых $1 млрд 310,966 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 504,489 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 99,62 копейки, до 64,9139 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 90,97 копейки, до 64,8593 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 354,696 млн, из которых EUR293,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 60,771 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного понизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 10,83% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 10,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 11,1% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 11,11% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 11,09% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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