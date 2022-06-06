Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- производственные заказы Германии в апреле (09:00 МСК);

- окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в мае (11:30 МСК);

- торговый баланс США в апреле (15:30 МСК);

- ежемесячный отчет по рынку нефти Минэнерго США (19:00 МСК);

- совет директоров "РусГрейн" обсудит дивиденды за 2021г.

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