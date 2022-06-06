Цены евробондов РФ снизились в понедельник на фоне падения UST и санкций в отношении НРД

Москва. 6 июня. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились в понедельник на фоне падения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также объявления ЕС санкций в отношении "Национального расчетного депозитария" (НРД). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились. Исключение составили лишь некоторые среднесрочные выпуски евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 28 базисных пунктов, до 27,34% от номинала (их доходность выросла на 21 базисный пункт - до 22,14% годовых), с погашением в 2042 году - на 18 базисных пунктов, до 27,08% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 21,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 390 базисных пунктов, до 21,06% от номинала (их доходность выросла на 375 базисных пунктов, до 25,16% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году упали в цене за день на 163 базисных пункта, до 19,96% от номинала (их доходность выросла на 204 базисных пункта - до 37,81% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 58 базисных пунктов, до 28,47% от номинала (его доходность выросла на 311 базисных пунктов - до 139,4% годовых). Еврооблигации с погашением в 2030 году потеряли в цене 90 базисных пунктов, подешевев до 27,74% от номинала (их доходность выросла на 712 базисных пунктов - до 143,6% годовых).

И лишь облигации России с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 234 базисных пункта, до 21,38% от номинала (их доходность снизилась на 473 базисных пункта - до 55,297% годовых), с погашением в 2027 году - на 224 базисных пункта, до 25,04% от номинала (их доходность снизилась на 285 базисных пунктов, до 39,75% годовых),

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 июня находилась под влиянием как негативных настроений на глобальных долговых рынках, так и сообщений относительно включения "Национального расчетного депозитария" в санкционный список Евросоюза.

Процентные ставки американских государственных облигаций растут в понедельник в ожидании данных об инфляции в США. В частности, доходность 10-летних US Treasuries поднялась в понедельник до 3,017% годовых по сравнению с 2,955% годовых в пятницу. Показатель превысил отметку 3% годовых впервые с 18 мая. Доходность двухлетних казначейских бондов повысилась до 2,712% годовых по сравнению с 2,667% годовых в пятницу, а показатель 30-летних гособлигаций увеличился до 3,18% годовых против 3,112% годовых.

Рынок ждет ключевой статистики об американской инфляции в мае, которая будет опубликована в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики полагают, что майская инфляция останется на апрельском уровне 8,3%, а базовый показатель (без учета цен на продукты и топливо) замедлился до 5,9% с 6,2%.

НРД (входит в группу "Московской биржи" (MOEX: MOEX)) включен в санкционный список Евросоюза, говорится в публикации в "Официальном журнале" ЕС. В документе отмечается, что НРД, как центральный депозитарий, играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

Взаимодействие между НРД и Euroclear и Clearstream фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. В начале марта Национальный расчетный депозитарий согласно предписанию ЦБ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь Euroclear и Clearstream ограничили операции по счету НРД.

В последние годы роль инфраструктуры НРД для сделок по размещению суверенных еврооблигаций России существенно выросла. В 2016 году, когда РФ вернулась на внешние рынки капитала после почти трех лет перерыва, Минфину пришлось размещать евробонды только через НРД, поскольку международные клиринговые системы отказались участвовать в обслуживании этих сделок. К расчетам через Euroclear долговые бумаги выпуска "Россия-2026" все же были допущены - через несколько месяцев после их размещения, однако с тех пор Минфин стал регулярно использовать в сделках и инфраструктуру НРД, и инфраструктуру Euroclear.

В этом году, после введения беспрецедентно жестких санкций в отношении РФ, Минфин уже проводил валютные платежи по еврооблигациям таких выпусков - например, это долларовые евробонды "Россия-2029" (размещены в 2018 году) и "Россия-2035" (размещены в 2019 году), платежи по которым перечислялись НРД. В минувший четверг Минфин сообщил, что НРД получил функции агента еще по нескольким выпускам суверенных евробондов РФ, поскольку Citibank, ранее выполнявший эти функции, прекратил их исполнение. Это еврооблигации "Россия-2023", "Россия-2028", "Россия-2042" и "Россия-2043".