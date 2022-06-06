"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "ФосАгро" и убрав бумаги "ММК", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "МТС", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ФосАгро", "Интер РАО", "Газпром", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"Мы исключаем акции "ММК", т.к. не видим краткосрочных катализаторов. Компания отменила выплату дивидендов за 4 кв. 2021 г. вслед за другими компаниями сектора, что ухудшило настроение инвесторов. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе (конец 2022 г.- начало 2023 г.) компания может возобновить выплаты дивидендов. Этому будет способствовать нормализация спроса на внутреннем рынке (74% продаж) и переориентация экспорта", - пишут аналитики.

Акции "ФосАгро" возвращены в топ-10 в преддверии сезона активного применения фосфорных удобрений (осень). За год цены на фосфорные удобрения выросли на 70%, при этом экспорт компании существенно не пострадал от введённых ограничений: компания торгуется по привлекательным мультипликаторам (EV/EBITDA 2,2х) и не отказывается от выплаты дивидендов акционерам, отмечается в комментарии.

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