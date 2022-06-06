Наиболее вероятны торги рубля в диапазоне 60,2-62,6 руб./$1 в ближайшее время - BCS Express

Наиболее вероятны торги рубля в диапазоне 60,2-62,6 руб./$1 в ближайшее время при условии отсутствия сильных рыночных или новостных драйверов, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Поддержку рублю оказывает подорожание нефти и других сырьевых товаров. Большинство развивающихся валют также укрепляется, реагируя на улучшение настроений глобальных инвесторов. Дополнительную поддержку национальной валюте оказывает сохранение стабильного предложения инвалюты со стороны экспортеров, тогда как спрос остается неустойчивым. Это не только защищает рубль от планомерного снижения, но и провоцирует восходящие попытки. Их усиливают спекулянты, привыкшие к стабильному укреплению рубля и отсутствию угрозы его значительного ослабления, - пишет эксперт в комментарии. - В целом курс рубля остается в рамках сформированного на прошлой неделе коридора, у доллара он находится в границах 60,2-62,6 руб./$1. Без каких-либо сильных рыночных или новостных драйверов вряд ли котировки существенно и надолго выйдут из этого диапазона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.