"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций lululemon на уровне $370

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций lululemon athletica на уровне $370 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Производитель спортивной одежды 2 июня отчитался за I квартал 2023 финансового года прибылью и доходами выше ожиданий аналитиков с Уолл-стрит. Мы положительно оцениваем отчетность, однако считаем, что возможности для дальнейшего роста бумаг ограничены. Как следствие, мы оставляем нашу целевую цену без изменений", - указывают в инвесткомпании.

"В апреле на Дне инвестора компания объявила новую долгосрочную финансовую цель по удвоению продаж до $12,5 млрд к 2026 году. Успех в достижении таргета будет зависеть от того, сможет ли эмитент сохранить текущие высокие темпы продаж в сегменте женской одежды, расширить международную экспансию и улучшить продажи мужской одежды, а также увеличить проникновение на рынок цифровых продаж. lululemon athletica вновь, как и при пандемии, оказалась в более выигрышном положении по сравнению с некоторыми конкурентами. Премиальное позиционирование и фокусировка на верхний слой среднего класса позволяют компании чувствовать себя намного лучше, чем многие бренды одежды бюджетного сегмента. Клиенты компании в меньшей степени озабочены экономией и урезанием расходов на товары не первой необходимости. Расширение ассортимента, в том числе за счет обуви и средств по уходу за кожей, обеспечивает диверсификацию бизнеса и новые каналы для экспансии. Улучшение прогнозов выручки и прибыли говорит об уверенности менеджмента в позициях своего бренда и устойчивости спроса на реализуемые товары, - пишут эксперты "Фридом Финанс". - Тем не менее проблемы с логистикой и повышенной стоимостью перевозки пока сохраняются. Несмотря на запланированное увеличние стоимости продукции, высокие цены на фрахт и в особенности авиаперевозки будут оказывать давление на валовую прибыль. Отказаться от дорогостоящих авиаперевозок не получится, так от сроков доставки будет зависеть выполнение целей по продажам".

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