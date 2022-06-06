ЦБР может снизить ставку до 10% на заседании 10 июня 2022г - Инвестбанк Синара

Банк России может снизить ключевую ставку до 10% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"10 июня Банк России проведет заседание совета директоров и пресс-конференцию председателя СД. Мы ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку до 10%. С нашей точки зрения, существует потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, так как в реальном выражении денежно-кредитные условия по-прежнему достаточно жесткие. Вместе с тем практика (2015 и 2020 гг.) показывает, что чем ниже становится ставка, тем более узкий шаг выбирает ЦБ. Сейчас регулятор также может принять решение не продолжать масштабное снижение ставки, как ранее в текущем году, а выбрать более умеренный шаг в 1%". - пишет эксперт в обзоре.

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