Возможный потенциал роста цены акций Twitter составляет 35% - Инвестбанк Синара

Возможный потенциал роста котировок акций Twitter составляет 35%, считают эксперты "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Twitter прошла антимонопольную проверку США. Отсутствие возражений по сделке со стороны антимонопольной службы, на наш взгляд, ожидаемое событие, которое повышает вероятность совершения покупки. Однако статус сделки по-прежнему не определен, поскольку в середине мая Илон Маск отложил приобретение площадки до тех пор, пока компания не предоставит достоверные данные о количестве фейковых аккаунтов. Мы считаем, что вероятность сделки высока, и ожидаем роста котировок акций Twitter. В случае реализации предложения по $54,2 за штуку потенциал роста котировок бумаг эмитента составит 35%", - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина в комментарии.

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