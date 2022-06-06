Рубль, скорее всего, будет торговаться около 60 руб./$1 в ближайшие дни - BCS GM

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 60 руб./$1 до оглашения итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы ожидаем, что в условиях высокой неопределенности относительно внешнеторговых позиций России большую часть этой недели рубль будет торговаться вблизи 60 руб./$1. Однако в конце недели, после решения ЦБ по ключевой ставке (10 июня), российская валюта может несколько ослабнуть - этот эффект, скорее всего, будет временным, и на следующей неделе национальная валюта вернется к своему долгосрочному тренду, который определяется внешнеторговыми позициями РФ", - пишет эксперт Наталья Лаврова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.