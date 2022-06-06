"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Target с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Target Corp. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,9%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в США наблюдается постпандемийный свадебный бум, и одним из бенефициаров роста числа новых семей может стать дискаунтер Target благодаря широкой линейке товаров, включающей в себя продукты питания, товары для дома и электронику.

"С технической точки зрения акция стабилизировалась у уровня поддержки после недавней коррекции на фоне публикации отчетности хуже ожиданий. Идея на рост бумаги с целью $190. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - пишут аналитики "Финама".

Target Corporation - один из крупнейших ритейлеров в США, владеет сетью из более 1850 розничных магазинов.

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