Рубль днем возобновил небольшое повышение к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 6 июня. Доллар США и евро немного понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики нефтяного рынка.

Курс доллара США составил 60,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 64,57 руб./EUR1, подешевев на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,13 копейки - до 62,52 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вернулся к небольшому повышению днем в понедельник после позитивного открытия и роста волатильности в первой половине торгов на фоне высоких цен на нефть, которые находятся вблизи $120 за баррель Brent. Как сообщил в конце прошлой недели российский Минфин, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину - 263,7 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд руб. Таким образом, с учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напомнил Минфин.

Цены на нефть растут в понедельник на новости о резком повышении отпускных цен на топливо для азиатских клиентов саудовской госкомпании Saudi Aramco. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $119,91 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,05 за баррель, что на 0,15% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,3%.

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на $1,5 за баррель.

Власти Пекина в выходные объявили, что ситуация в столице КНР возвращается к норме и основная часть антиковидных ограничений будет отменена. В частности, в понедельник возобновляется работа общественного транспорта в большинстве районов города, что позволит людям вернуться на рабочие места.

США могут уже в июле разрешить итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы компенсировать региону отказ от российского сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, госдепартамент дал двум компаниям "зеленый свет" на возобновление транспортировки.

Объемы экспорта, однако, будут небольшими, и восстановление поставок окажет лишь небольшое влияние на мировые цены на нефть, отметил один из источников. Ключевым условием для компаний является продажа нефти именно в страны Европы. "Она не может быть продана куда-то еще", - сказал источник.

Как Eni, так и Repsol имеют совместные предприятия с венесуэльской государственной нефтяной компаний PDVSA.

"Торги по паре "доллар-рубль" по-прежнему проходят в достаточно узком диапазоне, преимущественно не выходя за границы 61-62 руб./$1. В утренние часы понедельника пара пыталась закрепиться ниже 61 руб./$1, однако рублю не удалось повторить пятничный вечерний максимум в 60,25 руб./$1, и вскоре торги вновь сместились в район 61-62 руб./$1. Отметим, что утренние попытки роста российской валюты, вероятно, стали результатом подъема нефтяных котировок: стоимость марки Brent обновила максимумы предыдущих недель и поднималась до $121,47 за баррель на новостях о постепенном снятии антиковидных ограничений в Китае и повышении нефтяных цен Саудовской Аравией для покупателей из азиатских стран. Мы полагаем, что ожидаемое рынком в конце недели очередное смягчения процентной политики ЦБ РФ может лишь несколько ослабить текущие позиции рубля, усилив для него сопротивление на подступах к 60 за доллар. В то же время при сохранении фактора капитальных ограничений рубль, даже в случае коррекции из-за снижения ставки, не уйдет далеко от сегодняшних уровней", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На данном этапе внимание игроков приковано к отметке 61 руб./$1, движение от которой определит краткосрочный импульс пары. Теоретически грядущие события предполагают понижательные риски для нашей валюты - в пятницу Банк России с большой долей вероятности снова снизит ставку, что должно надавить на курс рубля. Также в конце торговой недели Штаты публикуют ключевую статистику по инфляции, и если цифры не подтвердят достижение пика роста потребительских цен, можно ждать повсеместного ралли доллара, который испытывает трудности с привлечением спроса на данном этапе. Однако это не говорит о каком-то масштабном ослаблении рубля, который будет оставаться крепким, пока не началась тенденция замедления экспорта и увеличения импорта. Иными словами, в ближайшей перспективе возвращение доллара под отметку 60 руб./$1 не станет сюрпризом, однако в среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается переход пары в рамки более высокого диапазона, в котором фигурирует отметка 70 руб./$1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном немного понизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 10,83% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 10,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 11,1% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 11,11% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 11,09% годовых.