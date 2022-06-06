S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4130-4200п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 4130-4200 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 на прошедшей неделе не демонстрировал выраженной динамики. RSI остается вблизи нейтрального уровня. MACD демонстрирует ослабление "бычьего" импульса. Ближайший уровень поддержки по-прежнему находится в диапазоне 4060-4100 пунктов. До публикации данных об инфляции в США бенчмарк, скорее всего, продолжит демонстрировать боковую динамику. В случае пересечения отметки 4200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, индекс может продолжить укрепление", - отмечается в комментарии.

Участники рынка продолжают следить за ужесточением глобальных финансовых условий и с нетерпением ожидают выхода в пятницу отчета по ИПЦ в США за май, указывают эксперты. Именно на этот релиз будет ориентироваться ФРС, принимая решение о повышении ставок на следующей неделе. Ожидается, что базовый показатель инфляции продолжит снижение, дав основание считать, что пик инфляционного давления в неволатильных компонентах пройден. 9 июня состоится заседание ЕЦБ, на котором будет обсуждаться план повышения ставок в третьем квартале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.