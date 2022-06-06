BCS Express открыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $103,5

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $103,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность до 10%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень риска повышенный, так как основой для рекомендации выступает техническая картина, поддержанная фундаментальными факторами", - уточняет эксперт Никита Покровский.

Аналитик указывает на сильные стороны фундаментальной картины:

- Защитная бумага, ввиду деятельности компании. Управляет одной из крупнейших сетей аптек и амбулаторных клиник, а также ведет страховой медицинский бизнес.

- В I квартале выручка выросла на 11% г/г, а прибыль на 8,8% г/г. Во II и III квартале ожидается продолжение роста показателей.

- Дивидендная доходность 2,3% годовых, что благоприятно в текущей макросреде.

- По мультипликаторам акции выглядят лучше относительно медианных значений по сектору.

- Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг выше $120.

Отмечает аналитик BCS Express и вероятные риски:

- Риски продолжения коррекции на широком рынке.

- Появление негативных корпоративных новостей.

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