"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 22500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 22500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,48%, стоп-приказ: 19200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на общем фоне волатильности и санкций котировки "Норильского никеля" демонстрируют стабильность. Несмотря на существенное укрепление рубля, денежные потоки компании также остаются стабильными. Дивиденды за 2021г суммарно составят 2544,39 руб. на акцию с выплатой 1166,22 руб. на акцию 14 июня. Все это создает условия для роста котировок до более высоких уровней.

"С технической точки зрения текущий боковик продолжается. Цена, находясь возле уровня поддержки 19 500 руб., формирует отскок. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 19 200 руб. риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "ГМК Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, один из крупнейших мировых производителей промышленных металлов.

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