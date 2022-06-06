BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК-Корпорация 001Р-02, Брусника финанс 001Р-02, ГидроМашСервис БО-03, О''КЕЙ 001Р-03 и АФК Система 001Р-13, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в корпоративном сегменте G-спреды немного расширились, и это говорит об отстающей динамике по сравнению с ОФЗ. Сильнее всего расширились премии за риск в рейтинговой категории от BBB до AA- по национальной шкале. Соответствующий индекс Cbonds вырос почти на 30 б.п.

"В широкой перспективе по корпоративным бондам второго эшелона с рейтингами от A- до A+ еще можно получить доходности от 11% до 13%. В категории от BBB- до BBB+ можно найти отдельные истории с доходностью 15-16%, но ставки от 18% и выше теперь есть только в категории спекулятивных бондов. Если инвестора интересуют высокие ставки, важно аккуратно взвешивать все риски", - пишут аналитики инвесткомпании.

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