Акции DocuSign, JM Smucker и Campbell Soup будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции DocuSign, JM Smucker и Campbell Soup будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт указывает, что в фокусе этой недели будут корпорации, которые представят отчеты за I квартал. Холоденко допускает сильные движения в бумагах - данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены.

Американская компания DocuSign Inc., которая поставляет продукты в сфере электронных подписей и позволяет организациям управлять электронными соглашениями, представит отчетность в понедельник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,48 по сравнению с $0,46 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги упали на 4,4%. Котировка - $83,8. Акции уперлись в верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Чуть выше находиться 50-дневная скользящая средняя. При ее пробое может произойти движение в район $105. На откате статическая поддержка - $65", - пишет Холоденко.

Производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. представит отчетность во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS может составить $1,88 по сравнению с $1,89 за аналогичный период годом ранее. "Котировка на пятницу- $122,8. Высока вероятность снижения в район $120. На отскоке первая цель - $124", - отмечает аналитик.

Крупнейший в мире производитель консервированных супов Campbell Soup Co. представит отчетность в среду. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS может составить $0,61 по сравнению с $0,57 за аналогичный период годом ранее. "Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $0,62 до $0,61, - подчеркивает Холоденко. - В пятницу бумаги потеряли 0,04%. Котировка - $45,7. Бумаги могут опуститься в район $45-44. При позитивном раскладе цель на отскоке - $47".

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