ЦБ РФ может понизить ставку до 10% на заседании в пятницу - "Финам"

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 10% на заседании в пятницу, 10 июня, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая.

"Доступные на текущий момент данные позволяют предполагать, что 10 июня ЦБ РФ может снизить ключевую ставку еще на 100 б. п., до 10%. Напомним: апрельский прогноз средней ключевой ставки предполагал, что в лучшем случае она опустится к этому уровню к концу года. При этом сигнал возможного продолжения снижения ключевой ставки может сохраниться, но мы полагаем, что Банк России может его модифицировать, указав на целесообразность скорого возвращения в режим "тонкой настройки" ДКП, что предполагает возврат к стандартному шагу изменения ставки на 25 б. п., в крайнем случае - 50 б. п.", - пишет Беленькая.

По мнению аналитика, намек на это уже прозвучал от главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной после внепланового заседания в мае - она говорила, что Центробанк может вернуться к стандартному шагу ставки (25 б. п.) после того, как ставка вернется к однозначному значению. Эксперт "Финама" считает, что в отсутствие новых волн инфляции ЦБ РФ может продолжать постепенно снижать ключевую ставку, доведя ее до 9% к концу года.

"Доходности ОФЗ уже учитывают ожидания снижения ключевой ставки ниже 10%, что будет способствовать снижению доходности и корпоративных рублевых облигаций. Снижение ставок по депозитам и кредитам может способствовать притоку средств на потребление, покупку валюты и на фондовый рынок", - прогнозирует Беленькая.

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