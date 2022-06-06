.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ может понизить ставку до 10% на заседании в пятницу - "Финам"
.
06 июня 2022 года 13:28
ЦБ РФ может понизить ставку до 10% на заседании в пятницу - "Финам"
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 10% на заседании в пятницу, 10 июня, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Доступные на текущий момент данные позволяют предполагать, что 10 июня ЦБ РФ может снизить ключевую ставку еще на 100 б. п., до 10%. Напомним: апрельский прогноз средней ключевой ставки предполагал, что в лучшем случае она опустится к этому уровню к концу года. При этом сигнал возможного продолжения снижения ключевой ставки может сохраниться, но мы полагаем, что Банк России может его модифицировать, указав на целесообразность скорого возвращения в режим "тонкой настройки" ДКП, что предполагает возврат к стандартному шагу изменения ставки на 25 б. п., в крайнем случае - 50 б. п.", - пишет Беленькая. По мнению аналитика, намек на это уже прозвучал от главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной после внепланового заседания в мае - она говорила, что Центробанк может вернуться к стандартному шагу ставки (25 б. п.) после того, как ставка вернется к однозначному значению. Эксперт "Финама" считает, что в отсутствие новых волн инфляции ЦБ РФ может продолжать постепенно снижать ключевую ставку, доведя ее до 9% к концу года. "Доходности ОФЗ уже учитывают ожидания снижения ключевой ставки ниже 10%, что будет способствовать снижению доходности и корпоративных рублевых облигаций. Снижение ставок по депозитам и кредитам может способствовать притоку средств на потребление, покупку валюты и на фондовый рынок", - прогнозирует Беленькая. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СТАВКА-ЦБ-ПРОГНОЗ
.
07 июня 2022 года 11:39
Котировки нефти будут пытаться закрепиться выше уровня в $120 за баррель на торгах во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "Ожидания роста спроса на нефть (на фоне начала автомобильного сезона и улучшения эпидемиологической ситуации в Китае) вкупе с опасениями... читать дальше
.07 июня 2022 года 11:30
Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение blue chips в условиях новых антироссийских санкций и смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent вновь превысила $120 за баррель, но проседают металлы); индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов во главе с расписками Ozon. читать дальше
.07 июня 2022 года 11:21
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку на 1-2% по итогам заседания 10 июня 2022 года, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. "Банк России в пятницу, 10 июня, проведет очередное заседание. Мы полагаем, что ставка вновь будет снижена. На этот раз это скорее будет 1-2%.... читать дальше
.07 июня 2022 года 11:02
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции NextEra Energy с целью $81 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, открытую 22 мая 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Долгосрочный взгляд на бумаги остается умеренно... читать дальше
.07 июня 2022 года 10:48
Рублевые гособлигации сохраняют потенциал роста цен в ближайшее время, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Спрос на ОФЗ поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБР, снижение ставок по депозитам, ожидания сокращения объема ОФЗ в обращении в текущем году. На... читать дальше
.07 июня 2022 года 10:33
Индексы Мосбиржи и РТС могут снизиться к поддержкам на уровнях 2229 и 1130 пунктов соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Преодоление вниз уровней 2280 и 1170 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно может увести их к... читать дальше
.07 июня 2022 года 10:24
Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровню $122 за баррель на торгах во вторник, считают аналитики Sber CIB. Во вторник выйдет ежемесячный отчёт Минэнерго США, в котором, вероятно, не будет повышен прогноз нефтедобычи в США на вторую половину 2022 года, а также будут указаны риски,... читать дальше
.07 июня 2022 года 10:21
Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов к более сильным движениям
Москва. 7 июня. Доллар США растет, евро слегка снижается на "Московской бирже" во вторник утром; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.07 июня 2022 года 10:14
роятно продолжение консолидации пары доллар/рубль в диапазоне 60-62 руб./$1 во вторник ввиду низкой торговой активности на валютном рынке, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.07 июня 2022 года 10:02
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макроэкономика: - Данные по торговому балансу США за апрель; - Статистика по промышленным заказам в Германии за апрель; - Еженедельная оценка товарных запасов углеводородов в США... читать дальше
.07 июня 2022 года 09:52
Вероятно сохранение позитивного настроения инвесторов на нефтяном рынке в течение торговой сессии во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Утром вторника нефть марки Brent умеренно дорожает, предпринимая новые попытки выйти... читать дальше
.07 июня 2022 года 09:50
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.07 июня 2022 года 09:41
Риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2200 пунктов увеличились, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок акций на открытии торгов в понедельник попытался показать восходящую динамику, но сил у "быков" не хватило. По итогам дня... читать дальше
.07 июня 2022 года 09:32
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с отклонения в пределах 1%, в диапазоне 2260-2305 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Неоднозначный внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением,... читать дальше
.07 июня 2022 года 09:20
Котировки нефти могут остаться в диапазоне $115-123 за баррель в ближайшие торговые сессии, полагают эксперты BCS Express. Цены на нефть в понедельник оставались стабильны, ограничившись незначительным снижением к концу торговой сессии, констатируют аналитики. Ряд инвестбанков актуализировали свою... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.